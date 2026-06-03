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격전지 득표율 격차, 4년 전과 비교해 보니 [국민의선택]

정구희 기자
작성 2026.06.03 22:23 조회수
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방송 내용을 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS<2026 국민의 선택>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송: SBS <2026 국민의 선택> 2026.6.3

AI 상황실입니다. 이번에는 격전 지역들 상황 득표율 차이를 한번 분석해 보도록 하겠습니다. 서울시장, 부산시장, 대구시장 누가 되느냐가 이번 선거의 가장 큰 관심 지역 중 하나인데 지난번에 대구 같은 경우에는 득표율 격차가 워낙 컸기 때문에 저희가 결과를 조금 일찍 전해드렸죠. 그런데 이 득표율 차이가 지금은 좀 적은 것 같습니다. GPT 불러서 득표율 격차 4년 전과 함께 비교해 보도록 하겠습니다. GPT, 서울시장, 부산시장, 대구시장 득표율 격차를 4년 전과 비교 좀 해서 알려주세요. 현재 같은 개표율 기준으로 보면 서울은 1, 2위 격차가 33.8% 포인트로 4년 전 같은 개표율 때에 12.1%포인트보다 크게 벌어졌습니다. 부산은 현재 9.7% 포인트로 4년 전 33.0%포인트보다 줄었고, 대구도 현재 7.9% 포인트로 4년 전 61.9%포인트보다 훨씬 좁아진 흐름입니다.

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※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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