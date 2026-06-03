'투표지 부족 사태' 송파는 아직…서울 개표 현황 [국민의선택]

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■ 방송: SBS <2026 국민의 선택> 2026.6.3



터치존입니다. 조금 전에 제가 나왔다 사라졌는데 그 사이 투표율이 또 올랐습니다. 전국 14.2%, 개표율이 올랐고요. 사전투표하신 것에 대한 개표율 22% 넘었고요. 오늘(3일) 투표하신 것에 대한 개표율은 조금 속도가 더딥니다. 10%에 못 미치는 상황입니다. 투표용지 부족 사태가 발생한 서울시장 선거 개표 상황, 현재 6.1%인데요. 투표용지가 부족한 일이 발생한 송파구, 현재 전혀 개표가 진행되지 않고 있는 상태입니다. 서울 25개 구 가운데 유권자 수가 제일 많은 곳이 송파구인데 개표가 전혀 진행되지 않음에 따라서 전체 개표율도 현재 더딘 상태입니다. 서울도 역시 사전투표 개표율이 굉장히 앞서 나가고 있고 오늘 투표한 것에 대한 개표가 전혀 거의 진행되지 않고 있음에 따라서 한 10만 표 정도 민주당의 정원오 후보가 앞서 나가고 있는 상태입니다.

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