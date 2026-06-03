'3인 혼전' 막판까지 접전…이 시각 경기 평택을 [국민의선택]

<앵커>



부산 북갑 못지않게 이곳에 대한 관심도 뜨거웠습니다. 5파전이 펼쳐진 경기 평택을인데요. 지금도 민주당 김용남 후보가 조국혁신당 조국 후보를 0.4% 포인트 차로 앞서가고 있는 아주 치열한 접전이 벌어지고 있습니다. 평택을에는 조민기 기자가 나가 있습니다.



조민기 기자 그곳 상황은 어떤가요?



<기자>



저는 경기 평택시 안중시장 앞에 나와 있습니다.



모두 5파전으로 시작해 단일화 없이 모든 후보가 완주한 이곳 평택을 국회의원 재선거는 마지막까지 접전이 펼쳐졌는데요.



지상파 3사 출구조사 결과 민주당 김용남 후보 30.3%, 국민의힘 유의동 후보 30.6%, 조국혁신당 조국 후보 31.1%로 세 후보의 혼전 양상으로 나타났습니다.



세 후보 모두 캠프 사무실이 아닌 별도 공간에서 출구조사 결과 발표를 지켜봤는데요.



막판까지 치열한 접전 상황인 만큼 앞으로 시시각각 진행되는 개표 상황을 예의주시할 것으로 보입니다.



출구조사 결과 혼전 양상이기는 하지만 조국 후보 선거사무소에서는 박수가 터져 나왔고 선거사무소를 찾은 조 후보는 지지자들과 일일이 악수하며 감사 인사를 전하기도 했는데 아직 환호할 건 아니라며 차분하고 담담하게 지켜보자고 말했습니다.



다른 후보들 캠프도 출구조사 결과를 알 수 없는 혼전 양상으로 나타난 만큼 승리 기대감을 키우며 끝까지 개표 결과를 지켜보겠다는 분위기입니다.



유 후보는 조금 전 선거사무소를 찾아 기다리고 있던 지지자들과 간단히 인사를 나누기도 했습니다.



후보들은 판세 윤곽이 잡히는 대로 다시 하나둘 선거사무소에 모습을 비출 전망입니다.



한편 평택을이 포함된 평택시의 이번 선거 전체 투표율은 52.6%로 전국 평균보다 8.4% 포인트 낮게 집계됐습니다.



개표 진행과 함께 들어오는 소식 계속해서 현장에서 전해드리도록 하겠습니다.