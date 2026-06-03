속속 열리는 개표함…삼자대결·초접전 지역 가보니 [국민의선택]

방송 내용을 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS<2026 국민의 선택>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다 .



■ 방송: SBS <2026 국민의 선택> 2026.6.3



터치존입니다. 3자 구도 가운데 가장 관심이 가는 지역이죠. 경기 평택 을도 개표함이 속속 열리기 시작했습니다. 아직 초반입니다. 1.1% 개표가 완료된 상태이고요, 민주당 김용남 후보가 살짝 한 발 앞서 나가고 있습니다. 조국혁신당의 조국 후보는 2위고요, 국민의힘 유의동 후보는 3위입니다. 하지만 보시는 것처럼 385, 331, 328 이렇게 개표가 거의 많이 진행되지 않은 상태입니다. 특히나 많은 지역에서 개표가 전혀 진행되지 않았고요, 오성면에서만 현재 개표가 진행된 상황입니다. 다만 오성면은 2년 전 총선에서 국민의힘 후보가 1위를 차지했던 지역인데, 이번에는 김용남 후보가 이 지역에서 소폭 앞서나가고 있는 모습입니다.



출구조사 결과 접전으로 나왔던 지역, 한 번 개표 초반 상황 한번 살펴보죠.

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