여자 축구대표팀, 동아시안컵 2연패 시동…괌과 예선 5-0 완승

▲ 괌과의 경기에서 세리머니 하는 한국 여자축구 대표팀

한국 여자 축구대표팀이 동아시아컵 2회 연속 우승 도전을 상쾌하게 시작했습니다.신상우 감독이 이끄는 한국 여자 축구대표팀은 3일 오후(한국시간) 괌축구협회 트레이닝센터에서 열린 괌과의 2026 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(이하 동아시안컵) 예선 A조 1차전에서 전반에만 장유빈(강진 스완스)과 손화연(인천 현대제철)이 두 골씩 넣는 활약을 펼쳐 5-0으로 이겼습니다.2028년에 열릴 E-1 챔피언십 여자부 본선은 중국에서 4개국이 참가한 가운데 치러집니다.개최국 중국과 FIFA 랭킹 상위 2개국인 일본(5위), 북한(11위)은 자동 출전합니다.한국은 국내에서 열린 2025년 대회에서 우승한 '디펜딩 챔피언'이지만 FIFA 랭킹에서 밀려 예선을 거치게 됐습니다.이번 예선에는 한국, 괌, 마카오, 북마리아나 제도, 대만이 출전해 2개 조로 조별리그를 치릅니다.괌을 제물로 A조 선두로 나선 신상우호는 5일 오후 1시 30분 같은 곳에서 마카오와 맞붙습니다.조 1위 두 팀이 오는 9일 결승전을 벌입니다.이날 한국은 4-4-2 포메이션으로 괌에 맞섰습니다.손화연과 장유빈이 최전방 투톱으로 나섰고, 현슬기(경주 한수원), 박혜정(현대제철), 박예나(문경 상무), 윤수정(수원FC 위민)이 중원에 배치됐습니다.포백은 장슬기(한수원), 남승은(무소속), 고유진(현대제철), 한다인(수원FC)으로 꾸렸고, 골문은 김경희(수원FC)가 지켰습니다.한국은 킥오프 휘슬이 울린 지 4분 만에 장유빈이 페널티지역 중앙에서 오른발슛으로 선제골을 뽑았고, 2분 뒤 손화연의 추가 골로 달아났습니다.장유빈은 전반 28분 다이빙 헤딩슛으로, 손화연은 전반 43분 프리킥을 헤딩슛으로 연결해 차례로 멀티 골을 기록했습니다.전반을 4-0으로 앞선 채 마친 한국은 후반 12분 고유진이 골 잔치에 가세하며 승부를 더 기울였습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)