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중앙선관위, 밤 9시 '투표지 부족 사태' 대국민 사과 예정

박찬범 기자
작성 2026.06.03 20:17 조회수
중앙선관위, 밤 9시 '투표지 부족 사태' 대국민 사과 예정
▲ 중앙선거관리위원회

제9회 전국동시지방선거 본투표가 실시된 오늘(3일), 서울 송파구 일부 투표소 등에서 벌어진 투표용지 부족 사태와 관련해 중앙선거관리위원회가 대국민 사과를 합니다.

중앙선거관리위원회는 오늘 밤 9시 과천 중앙선거관리위원회 청사에서 허철훈 사무총장이 대국민 사과와 브리핑을 실시한다고 밝혔습니다.

오늘 오후 서울 송파구 일부 투표소에선 투표용지가 부족해 투표를 하지 못하고 대기하는 상황이 벌어졌습니다.

신동욱 국민의힘 공명선거 안심투표위원장은 이날 선거관리위원회를 항의 방문해 투표지 부족 규모와 원인을 추궁하기도 했습니다.

중앙선거관리위원회 허철훈 사무총장은 신 위원장을 면담하는 자리에서 "오후 6시 30분 기준 투표용지 부족이 발생한 투표소는 송파구 4개 동 10개 투표소, 강남구 1개 동 1개 투표소, 광진구 1개 동 1개 투표소 등 총 3개 구의 6개 동 12개 투표소"라고 설명했습니다.

그러면서 "투표용지 부족으로 인해서 국민 여러분께 불편과 심려를 끼쳐 깊이 사과드린다"고 밝혔습니다.

선관위는 투표용지가 모자란 투표소에 투표용지를 이송하고, 투표를 하지 못한 유권자들이 투표 마감 시간인 오후 6시를 넘겨서도 투표권을 행사할 수 있도록 했습니다.
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