뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

정원오vs오세훈…성별·세대별 표심 어디로? [국민의선택]

제희원 기자
작성 2026.06.03 20:28 수정 2026.06.03 20:39 조회수
PIP 닫기
방송 내용을 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS<2026 국민의 선택>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송: SBS <2026 국민의 선택> 2026.6.3

이번에 분석해드릴 심층 출구조사 자료는요. 세대별, 성별 표심입니다. 저희가 당연히 투표용지에는 나이도 또 성별도 쓰지 않기 때문에 개표 결과만으로는 어느 연령대, 어느 성별이 누구를 뽑았는지 알기가 어렵습니다. 그래서 지금 분석해드리는 이 자료가 표심에 중요한 단서가 됩니다. 먼저 보실까요?

서울시장 출구조사 결과, 전체적으로는 민주당 정원오 후보가 51.4%, 국민의힘 오세훈 후보가 46% 득표할 것으로 예측이 돼서 전체 결과로는 정원오 후보가 더 앞설 것으로 예측이 됐습니다. 그런데 저희가 총 6개 세대별로 지금 분석을 해볼 텐데, 20대와 30대에서는 국민의힘 오세훈 후보가, 40대와 50대에서는 민주당 정원오 후보, 60대와 70대 이상에서는 다시 국민의힘 오세훈 후보가 더 앞설 것으로 예측이 됐습니다.
--------------------------------------------

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 지방선거
제희원 기자 사진
제희원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지