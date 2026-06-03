정원오vs오세훈…성별·세대별 표심 어디로? [국민의선택]

방송 내용을 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS<2026 국민의 선택>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다 .



■ 방송: SBS <2026 국민의 선택> 2026.6.3



이번에 분석해드릴 심층 출구조사 자료는요. 세대별, 성별 표심입니다. 저희가 당연히 투표용지에는 나이도 또 성별도 쓰지 않기 때문에 개표 결과만으로는 어느 연령대, 어느 성별이 누구를 뽑았는지 알기가 어렵습니다. 그래서 지금 분석해드리는 이 자료가 표심에 중요한 단서가 됩니다. 먼저 보실까요?



서울시장 출구조사 결과, 전체적으로는 민주당 정원오 후보가 51.4%, 국민의힘 오세훈 후보가 46% 득표할 것으로 예측이 돼서 전체 결과로는 정원오 후보가 더 앞설 것으로 예측이 됐습니다. 그런데 저희가 총 6개 세대별로 지금 분석을 해볼 텐데, 20대와 30대에서는 국민의힘 오세훈 후보가, 40대와 50대에서는 민주당 정원오 후보, 60대와 70대 이상에서는 다시 국민의힘 오세훈 후보가 더 앞설 것으로 예측이 됐습니다.

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