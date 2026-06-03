40분 침묵하다 떠난 장동혁…출구조사에 적막 [국민의선택]

<앵커>



이어서 국민의힘 상황실로 바로 가보겠습니다.



김형래 기자, 국민의힘 분위기도 전해주시죠.



<기자>



제가 나와 있는 이곳은 국민의힘 당사에 마련된 개표 상황실 중계 공간입니다.



약 2시간 전 저녁 6시 지상파 3사 출구조사 결과가 민주당 11곳, 국민의힘 1곳에서 각각 예측 1위로 나타나고 경합이 4곳으로 나오면서 상황실에는 무거운 적막이 감돌았습니다.



장동혁 상임선대위원장 등 당 지도부는 출구조사 결과 발표 직후 아무런 반응 없이 굳은 표정으로 선거 방송을 지켜보다가 약 40분 만에 별다른 말 없이 상황실을 떠났습니다.



앞서 국민의힘은 대구와 경북 2곳에서는 확실히 승기를 잡았다고 보고 2곳 플러스 알파에서 승리하는 걸 목표로 했는데요.



출구조사 결과 이번 선거의 핵심 승부처로 꼽히는 서울에서 국민의힘 오세훈 후보가 민주당 정원오 후보에게 오차범위 밖에서 뒤지는 것으로 예측됐고, 부산에서는 박형준 후보가 상대 전재수 후보와 오차 범위 내 접전을 벌이고 있어서 자칫 잘못하면 서울과 부산을 모두 내줄 수도 있다는 위기감이 감돌고 있습니다.



특히 우세를 예상했던 대구에서 추경호 후보가 민주당 김부겸 후보와 오차 범위 내 접전을 벌이는 것으로 출구조사 결과가 나오면서 충격이 큰 상황입니다.



국회의원 재보궐 선거에서도 출구조사 결과 부산 북갑 박민식 후보가 민주당 하정우 후보와 무소속 한동훈 후보에게 오차 범위 밖에서 뒤지는 걸로 나와 빨간불이 켜졌습니다.



다만 경기 평택을에선 유의동 후보가 민주당 김용남 후보, 혁신당 조국 후보와 3자 접전 구도를 형성한 만큼 당 지도부는 약 1시간 전쯤 시작한 개표가 진행될수록 상황이 반전될 것으로 기대하고 있습니다.