'예측 1위' 민주 11곳, 국힘 1곳…접전 4곳 [국민의선택]

<앵커>



개표가 극초반인 가운데 지상파 방송 3사의 출구조사 결과를 다시 한번 짚어보겠습니다. 16곳의 시도지사 선거에서 민주당은 11곳, 국민의힘 1곳이 각각 예측 1위로 나타났고, 접전 예측은 4곳이었습니다. 국회의원 재보궐 선거 중 부산 북갑은 하정우, 한동훈 후보의 접전으로, 경기 평택을은 김용남, 유의동, 조국 후보의 혼전으로 예측됐습니다.



자세한 출구조사 내용, 김관진 기자가 정리했습니다.



<기자>



지상파 3사 출구조사 결과, 서울시장은 민주당 정원오 51.4%, 국민의힘 오세훈 46.0%로 정원오 후보가 예측 1위로 나타났습니다.



경기지사는 민주당 추미애 60.4%, 국민의힘 양향자 34.1%로 추미애 후보가 예측 1위, 인천시장은 민주당 박찬대 53.7%, 국민의힘 유정복 45.5%로 박찬대 후보가 예측 1위였습니다.



부산시장은 민주당 전재수 후보가 50.2%, 국민의힘 박형준 후보가 48.3%로 접전으로 예측됐습니다.



울산시장은 민주당 김상욱 52.8%, 국민의힘 김두겸 43.2%로 김상욱 후보가 예측 1위, 경남지사는 민주당 김경수 54.3%, 국민의힘 박완수 45.7%로 김경수 후보가 예측 1위였습니다.



대구시장은 민주당 김부겸 49.1%, 국민의힘 추경호 49.9%로 두 후보의 접전 예측입니다.



경북지사는 민주당 오중기 30.3%, 국민의힘 이철우 69.7%로 이철우 후보가 예측 1위, 전남광주통합시장은 민주당 민형배 78.6%, 국민의힘 이정현 12.8%로 민형배 후보가 예측 1위였습니다.



전북지사는 민주당 이원택 후보가 48.5%, 무소속 김관영 후보가 46.3%로 접전으로 예측됐습니다.



대전시장은 민주당 허태정 55.9%, 국민의힘 이장우 42.9%로 허태정 후보가 예측 1위였습니다.



충남지사는 민주당 박수현 52.1%, 국민의힘 김태흠 47.9%로 박수현 후보가 예측 1위였고, 충북지사는 민주당 신용한 56.2%, 국민의힘 김영환 43.8%로 신용한 후보가 예측 1위로 나타났습니다.



세종시장은 민주당 조상호 64.3%, 국민의힘 최민호 32.9%로 조상호 후보가 예측 1위였습니다.



강원지사는 민주당 우상호 후보가 51.3%, 국민의힘 김진태 후보가 48.7%로 접전으로 예측됐습니다.



제주지사는 민주당 위성곤 62.2%, 국민의힘 문성유 34.9%로 위성곤 후보가 예측 1위였습니다.



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국회의원 재보궐 선거의 경우, 경기 평택을은, 조국혁신당 조국 31.1%, 국민의힘 유의동 30.6%, 민주당 김용남 30.3%로 세 후보가 오차 범위 안에서 혼전으로 예측됐습니다.



부산 북갑은 민주당 하정우 42.6%, 무소속 한동훈 41.6%에, 국민의힘 박민식 15.8%로 하정우, 한동훈 후보의 접전으로 예측됐습니다.



이번 지상파 3사의 제9회 지방선거 출구조사는 오늘(3일) 아침 6시부터 저녁 6시까지 전국 16개 시도 총 615개 투표소에서 약 13만 명을 대상으로 했고, 오차 한계는 95% 신뢰 수준에 최소 약 ±1.5%p에서 최대 약 3.4%p입니다.