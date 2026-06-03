"100분 기다렸는데…투표권 도둑당해" 용지 부족에 '분통'

▲ 6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 가락2동 제3투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 투표마감 시간 이후에도 투표를 하기 위해 줄을 서 있다.

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6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 겪은 서울 동남권 일부 투표소에서 투표 마감 시각 이후 유권자에게 대기표를 나눠주며 또 다른 논란을 낳고 있습니다.서울 송파구 잠실2동 제6투표소에서는 오늘(3일) 오후 6시 2분쯤부터 투표를 하지 못한 유권자들에게 대기표를 발부하고 있습니다.이는 마감 시각인 오후 6시 이전에 투표소를 찾았음을 증명하는 표식입니다.마감 이후에도 투표권을 행사할 수 있도록 조처하겠다는 뜻입니다.해당 투표소에서는 마감 직전 투표용지가 50장 새로 공급됐습니다.하지만 투표가 중단된 동안 길게 늘어선 유권자를 모두 감당하기에는 역부족이었습니다.50명만 먼저 하라는 투표소 측 안내에 주민들이 투표를 거부하며 큰 소리로 항의하는 상황도 벌어졌습니다.이에 오후 6시까지 투표하지 못한 유권자가 많아지자 대기표라는 고육지책을 쓴 것으로 파악됩니다.이들 투표소에는 50장, 100장씩 순차로 투표용지가 도착하고 있습니다.투표소 바깥에서 만난 유권자들의 우려는 여전한 상황입니다.사무원이 대기 줄 앞 순서부터 대기표를 나눠주자 한 시민은 누가 투표권이 있는지 모르는데 막 나눠주는 것이냐고 항의했습니다.일부 시민은 자신이 먼저 해야 한다고 주장하기도 했습니다.일부가 대기 인파 사이를 헤집고 들어가자 기다린 순서가 있지 않느냐며 주민 간 갈등이 빚어지기도 했습니다.3번 대기표를 받은 유권자는 결국 유권자 수보다 투표용지가 적은 것이 가장 문제인 것 같다고 지적했습니다.대기표를 받은 끝에 투표하러 들어간 한 60대 남성은 1시간 40분을 기다리다 부인은 몸이 안 좋아 먼저 들어갔다며 투표권을 도둑 당한 것이라고 분통을 터뜨렸습니다.이곳뿐 아니라 송파구 일대 곳곳에서 유사한 투표 중단 사태가 발생했습니다.잠실4동 제5투표소를 찾은 한 남성은 오후 4시 45분에 도착하니 투표용지가 없다고 하더라며 당시 상황을 전했습니다.이어 화가 나서 집에 갔다가 30분쯤 지나 투표 재개 아파트 방송을 듣고 겨우 투표했다며 집 밖에 나갔으면 투표를 못 했을 것이라고 꼬집었습니다.이 남성은 몇 명이 올지 보고 용지를 먼저 확보했어야 하는 것 아니냐며 초등학교 회장 선거에도 이런 일은 없을 것이라고 비판했습니다.그러면서 중앙선거관리위원회가 민주주의의 꽃이라는 선거를 이런 식으로 해서는 안 된다고 강조했습니다.앞서 중앙선거관리위원회는 대기 중인 유권자는 투표 마감 시각이 지나더라도 정상적으로 투표할 수 있다고 공지했습니다.또한 용지가 부족해 오늘 투표가 불가능한 것이라는 오해가 없으시길 바란다고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)