[국민의선택] '정당 지도부 평가' 영향은…심층 출구조사 분석

방송 내용을 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS<2026 국민의 선택>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다 .



■ 방송: SBS <2026 국민의 선택> 2026.6.3



PT존입니다. 방금 들어온 심층 출구조사 결과 조금 더 자세히 분석해 드리겠습니다. 저희가 오늘(3일) 출구조사에서 유권자분들께 누구를 뽑았는지 뿐만 아니라, 왜 뽑았는지, 그 투표의 배경과 이유에 대해서도 여쭤봤습니다. 그중에서도 정국을 뜨겁게 달군 주요 현안들이 표심에 어떤 영향을 미쳤는지 저희가 물어봤습니다. 먼저 오늘 시도지사 투표에서 민주당 뽑은 사람, 그리고 국민의힘 투표층을 비교해 보겠습니다.



첫 번째 주제는 정당 지도부 평가입니다. 이번 유권자들 이번 지방선거를 여야 정당 지도부에 대한 심판 성격으로 바라보는 측면이 있었는데, 민주당 투표층의 57%, 국민의힘 투표층의 40%가 정당 지도부 평가를 고려하고 투표용지를 채웠다고 응답해서, 이 주제와 관련해서는 민주당 지지층이 조금 더 강하게 결집한 효과가 있었던 것으로 해석이 됩니다.

--------------------------------------------



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.