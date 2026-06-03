[출구조사] 지상파 출구조사 예측 1위 민주 11, 국힘 1, 접전 4…경기 평택을 3인 혼전, 부산 북갑 2인 접전

SBS를 비롯한 지상파 방송 3사의 제9회 지방선거 출구조사 결과 전국 16개 광역단체장 가운데 민주당 11곳, 국민의힘 1곳에서 각각 예측 1위로 나타났고 부산, 대구, 강원, 전북 4곳은 접전으로 나타났습니다.



국회의원 재보궐 선거 지역구인 부산 북갑은 민주당 하정우, 무소속 한동훈, 두 후보의 접전으로 나타났습니다.



경기 평택을은 민주당 김용남, 국민의힘 유의동, 조국혁신당 조국, 세 후보의 혼전으로 조사됐습니다.



서울시장은 민주당 정원오 후보 51.4%, 국민의힘 오세훈 후보 46.0%로 정원오 후보가 예측 1위였습니다.



부산시장은 민주당 전재수 후보 50.2%, 국민의힘 박형준 후보 48.3%로 접전으로 나타났습니다.



대구시장은 민주당 김부겸 후보 49.1%, 국민의힘 추경호 후보 49.9%로 접전으로 조사됐습니다.



인천시장은 민주당 박찬대 후보 53.7%, 국민의힘 유정복 후보 45.5%로 박찬대 후보가 예측 1위였습니다.



전남광주통합시장은 민주당 민형배 후보 78.6%, 국민의힘 이정현 후보 12.8% 민형배 후보가 예측 1위였습니다.



대전시장은 민주당 허태정 후보 55.9%, 국민의힘 이장우 후보 42.9%로 허태정 후보가 예측 1위였습니다.



울산시장은 민주당 김상욱 후보 52.8%, 국민의힘 김두겸 후보 43.2%로 김상욱 후보가 예측 1위였습니다.



세종시장은 민주당 조상호 후보 64.3%, 국민의힘 최민호 후보 32.9%로 조상호 후보가 예측 1위였습니다.



경기지사는 민주당 추미애 후보 60.4%, 국민의힘 양향자 후보 34.1%로 추미애 후보가 예측 1위였습니다.



강원지사는 민주당 우상호 후보 51.3%, 국민의힘 김진태 후보 48.7%로 접전으로 나타났습니다.



충북지사는 민주당 신용한 후보 56.2%, 국민의힘 김영환 후보 43.8%로 신용한 후보가 예측 1위였습니다.



충남지사는 민주당 박수현 후보 52.1%, 국민의힘 김태흠 후보 47.9%로 박수현 후보가 예측 1위였습니다.



전북지사는 민주당 이원택 후보 48.5%, 무소속 김관영 후보 46.3%로 접전으로 조사됐습니다.



경북지사는 민주당 오중기 후보 30.3%, 국민의힘 이철우 후보 69.7%로 이철우 후보가 예측 1위였습니다.



경남지사는 민주당 김경수 후보 54.3%, 국민의힘 박완수 후보 45.7%로 김경수 후보가 예측 1위였습니다.



제주지사는 민주당 위성곤 후보 62.2%, 국민의힘 문성유 후보 34.9%로 위성곤 후보가 예측 1위였습니다.



국회의원 재보궐 선거는 부산 북갑 민주당 하정우 후보 42.6%, 국민의힘 박민식 후보 15.8%, 무소속 한동훈 후보 41.6%로 민주당 하정우 후보와 무소속 한동훈 후보의 접전으로 조사됐습니다.



경기 평택을 민주당 김용남 후보 30.3%, 국민의힘 유의동 후보 30.6% 조국혁신당 조국 후보 31.1%로 세 후보가 혼전으로 나타났습니다.



이번 지상파 3사의 제9회 지방선거 출구조사는 오늘 아침 6시부터 저녁 6시까지 전국 16개 시도 총 615개 투표소에서 약 13만 명을 대상으로 했고 오차한계는 95% 신뢰 수준에 최소 약 ±1.5~ 최대 약 3.4%p입니다.