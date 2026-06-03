[자막뉴스] 용지 부족 '속출' "예상보다 높아서"…"시간 지나도 투표" 해명 "말이 되냐"

6·3 지방선거 본투표일인 오늘(3일) 서울 송파구 잠실 일대 일부 투표소에서 투표용지가 동나 100여 명이 줄을 서는 등 혼란이 빚어지고 있습니다.



오늘 오후 1시부터 잠실2동6투표소 등지에서 투표용지가 부족해 유권자들이 대기하는 상황이 이어지고 있습니다.



오후 4시 반부터는 아예 투표가 진행되지 않는 상황인 것으로 전해졌습니다.



문정2동2투표소에서도 오후 4시쯤부터 투표용지가 부족해 유권자들이 투표하지 못하고 있는 걸로 전해집니다.



[서울 송파구 문정2동 주민 : (선관위 직원이) '뭐 용지가 없다. 뭐 이거 더 상부에 이제 전화는 하고 있는데, 언제 올지는 모르겠다' 이 말씀만 반복을 하고 계시고. (주민들은) '다 살다가 이런 경우는 처음 봤다. 투표용지가 없다는 게 말이 되냐' 이런 반응들이 대부분입니다.]



한 주민은 "선관위 직원이 '예상보다 투표율이 높아서 투표용지가 부족하게 됐다"고 설명했다"고 전했습니다.



[서울 송파구 문정2동 주민 : 말이 안 되는 게 투표율이 100%를 가정하고 투표용지가 있어야 되는 거 아닙니까? 경찰분이 오셔가지고 '지금 뭐 여기가 뭐 네 번째 뭐 이렇게 부족한 곳이다' 뭐 이렇게 얘기하고 가시는 걸 들었거든요]



이에 대해 중앙선거관리위원회 관계자는 "투표용지는 인쇄소에서 사전에 인쇄해 각 투표소 별로 배분한다"며 "투표구별 인원에 맞춰 용지를 배분하는 데 이 과정에서 오류가 생겼을 수 있다"고 해명했습니다.



선관위는 문자 공지를 통해 "투표율이 지난 선거보다 높아서 송파구 일부 투표소에서 준비된 투표용지가 부족하여 현재 송파구 선관위에서 해당 투표소로 투표용지를 이송 중"이라고 설명했습니다.



또 "대기 중인 유권자는 투표 마감 시각이 지나더라도 정상적으로 투표를 할 수 있으니 용지가 부족해 오늘 투표가 불가능한 것이라는 오해가 없으시기 바랍니다"라고 덧붙였습니다.''



(취재: 김지욱, 영상편집: 김혜주, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)