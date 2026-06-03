골드만삭스 "코스피 목표치 9,000→12,000"

▲ 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다.

글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스는 높은 실적 성장과 메모리 업황의 여전한 저평가 등을 근거로 코스피 목표치를 기존 9,000에서 12,000으로 상향했습니다.골드만삭스는 3일 보고서에서 코스피에 대해 "37%가량의 추가 상승 여력이 있다"면서 "단기 조정 가능성도 존재하지만, 투자 매력도는 여전히 높다"고 설명했습니다.코스피에 대한 비중 확대 의견을 유지했습니다.골드만삭스는 "현재 아시아 증시를 움직이는 핵심은 실적이다. 1분기 IT 업종 이익이 185% 증가했는데, 한국이 대표적인 사례"라며 "(코스피 상장사들의)시장 예상 이익 증가율이 연초 48%에서 현재 277%까지 상향되며 코스피 강세를 이끌고 있다"고 봤습니다.이어 "삼성전자와 SK하이닉스를 제외하더라도 나머지 시장의 이익 전망도 크게 개선되고 있다. 코스피 기업들의 올해와 내년 이익 증가율 전망치를 각각 320%, 35%로 상향한다"며 "한국은 아시아 지역에서 가장 강한 실적 모멘텀을 보여주고 있다"고 평가했습니다.또 AI 관련 수요가 공급보다 빨라지고 있다고 판단, 메모리 업체들이 가격 결정력을 갖게 돼 이익이 더 커질 수 있다는 점을 들었습니다.골드만삭스는 "현재 시장은 메모리 업체의 높은 수익성이 오래 지속되지 못할 것으로 보지만, 우리는 이번 사이클이 과거보다 훨씬 오래 지속될 것으로 예상한다"고 말했습니다.골드만삭스는 이어 "상장 종목 60% 이상이 아직 저평가돼 있다. 방산, 조선, 전력공급 관련주도 긍정적으로 보고 있다"며 "한국 증시의 현재 선행 PER(주가수익비율)은 8.2배로, 과거 고점보다도 20% 낮다"는 점도 함께 들었습니다.하단은 7,820선으로 제시했습니다.다만 증시가 삼성전자와 SK하이닉스에 쏠려있고, 개인 투자자의 레버리지 ETF 등을 통한 투기적 거래가 늘어난 점은 조정 우려를 키우는 요인이라고 지적했습니다.골드만삭스는 "조정이 왔을 때 레버리지 청산 위험을 키울 수 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)