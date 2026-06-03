인도 뉴델리서 호텔 화재…최소 21명 사망

▲ 3일(현지시간) 인도 수도 뉴델리의 한 호텔이 화재로 불타고 있다.

인도 수도 뉴델리의 한 호텔에서 3일(현지시간) 화재가 발생, 최소 21명이 숨졌습니다.AFP 통신 등에 따르면 이날 뉴델리 남부 말비야 나가르 지역의 한 호텔 건물에서 불이 나 현재까지 최소 21명이 숨졌고 40여 명이 구조됐다고 현지 경찰 당국이 밝혔습니다.화재 당시 현장 사진과 영상에는 불타는 건물에서 검은 연기가 치솟는 가운데 소방관들이 불길을 진압하려 애쓰는 모습이 담겼습니다.또 2명이 건물 위층에서 뛰어내리는 모습도 포착됐습니다.현지 당국 관계자는 호텔 건물 1층에서 식당이 영업 중이었다면서 이번 화재가 식당과 관련돼 있을 가능성이 매우 크다고 기자들에게 말했습니다.지역 주민들도 구조 활동에 참여해 건물 안에 갇힌 사람들을 대피시키고 부상자들을 안전한 곳으로 옮겼습니다.현지 매체들에 따르면 화재 희생자 중 일부는 병원 치료를 위해 인도에 온 외국인으로 알려졌습니다.많은 외국인 환자가 치료를 위해 뉴델리를 방문, 인근 호텔이나 숙박 시설에 머무르는 경우가 많다고 AP 통신은 전했습니다.나렌드라 모디 총리실은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 비극적인 인명 피해에 대해 사망자 유가족들에게 진심으로 애도의 뜻을 전하고 부상자들의 빠른 회복을 기원한다고 밝혔습니다.한편, 외교소식통에 따르면 이번 화재로 인한 한국인 피해는 없는 것으로 알려졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)