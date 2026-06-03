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중국, 미 '강제 노동' 추가 관세 예고에 반발…"정치적 조작 반대"

조제행 기자
작성 2026.06.03 17:17 조회수
중국, 미 '강제 노동' 추가 관세 예고에 반발…"정치적 조작 반대"
▲ 마오닝 중국 외교부 대변인

중국 정부가 강제노동 문제를 이유로 중국과 한국 등 60개 경제권에 추가 관세를 부과하겠다는 미국 방침에 강하게 반발했습니다.

마오닝 중국 외교부 대변인은 3일 정례브리핑에서 도널드 트럼프 행정부의 추가 관세 부과 방안에 대한 입장을 묻는 말에 "중국에는 이른바 강제노동이 존재하지 않으며 이를 구실로 정치적 조작을 하는 것에도 반대한다"고 말했습니다.

이어 "중국은 모든 형태의 일방적 관세 조치에 반대한다"며 "관세전쟁과 무역전쟁은 어느 한쪽에도 이익이 되지 않는다"고 강조했습니다.

마오 대변인은 또 "경제·무역 문제는 평등과 존중, 호혜의 기초 위에서 대화와 협상을 통해 해결돼야 한다"고 덧붙였습니다.

앞서 미국 무역대표부(USTR)는 강제노동으로 생산된 제품의 거래를 막지 못한 60개 경제권에 대해 10% 또는 12.5%의 추가 관세를 부과할 계획이라고 밝혔습니다.

한국과 중국, 일본, 영국, 호주, 브라질, 베트남 등 54개 경제권에는 12.5%의 관세가 적용되며 유럽연합(EU), 캐나다, 멕시코 등 6개 경제권에는 10% 관세가 제안됐습니다.

(사진=중국 외교부 제공, 연합뉴스)
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