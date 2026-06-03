스페이스X, 기업가치 2천600조 원 목표…공모가 135달러 고정

▲ 스페이스X

미국 항공우주기업 스페이스X가 기업공개(IPO)를 통해 약 1조 7천500억 달러(약 2천667조 원)의 기업가치를 목표로 하는 것으로 전해졌습니다.월스트리트저널(WSJ)은 2일(현지시간) 스페이스X가 공모 희망가 등 관련 정보가 담긴 신고서를 금명간 당국에 제출할 예정이라면서 이같이 보도했습니다.앞서 스페이스X는 올해 초 인공지능(AI) 기업 xAI를 인수한 뒤 약 1조 2천500억 달러(약 1천800조 원)의 기업가치를 인정받았습니다.로이터 통신에 따르면 스페이스X는 주당 공모가를 135달러로 고정할 계획입니다.투자자 설명회와 수요예측에 앞서 공모가를 고정하는 것은 매우 이례적인 방식이라는 것이 전문가들의 설명입니다.일반적으로 IPO를 앞둔 기업은 기업가치에 대한 시장의 기대를 반영하기 위해 공모 희망가 범위를 먼저 제시하고, 투자자의 수요에 따라 최종 공모가를 결정합니다.스페이스X는 주당 135달러로 전체 지분 중 4.3%에 해당하는 주식을 매각해 750억 달러(약 114조 7천억 원)를 조달할 계획입니다.이 같은 계획대로 매각 절차가 마무리된다면 미국 증시 사상 최대 규모 IPO 기록을 경신할 가능성이 큽니다.스페이스X는 이번 주 후반부터 뉴욕에서 기관투자자들을 대상으로 한 기업설명회를 열고, 본격적인 투자자 모집에 나설 예정입니다.IPO 주관 업무는 골드만삭스와 모건스탠리가 주도합니다.골드만삭스는 공모주 배정과 자금 수납 업무를 총괄하고, 모건스탠리는 상장 첫날 주가 안정을 담당하는 안정화 조성 기관 역할을 맡습니다.스페이스X는 오는 12일 나스닥 시장에서 종목코드 'SPCX'로 거래를 시작할 것으로 예상됩니다.(사진=게티이미지코리아)