[격전지/대구] 김부겸 "도와주이소" 눈물…추경호 "보수의 심장 지켜야"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박성준 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원
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(2) 정청래-장동혁 고비~대구
박성준 / 더불어민주당 의원
"지금은 8월 전당대회 언급할 때 아냐…당정청은 '원팀'"
"국힘 '전직 대통령 등장'…'보수 패배' 결정적 계기될 것"
김용태 / 국민의힘 의원
"이 대통령, 김관영 당선되면 정청래 견제 가능하다고 볼 듯"
"국힘 지도부 성적표는 '부산 북갑' 박민식 투표율일 것"
최선호 / SBS 논설위원
"정청래, 전북 패배하면 치명상일 듯…전북, 정청래에 부담스러운 선거"
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