선관위, 유정복 국힘 인천시장 후보 경찰 추가 고발…허위사실공표 혐의

▲ 국민의힘 유정복 인천시장 후보

'가상자산 신고 누락' 의혹을 받는 국민의힘 유정복 인천시장 후보가 경찰에 추가 고발됐습니다.중앙선거관리위원회 따르면 인천시선거관리위원회는 그제(1일) 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 유 후보에 대한 고발장을 인천경찰청에 제출했습니다.유 후보는 후보자 재산 신고 과정에서 재산을 허위로 신고한 혐의를 받습니다.중앙선관위는 앞서 유 후보 배우자의 재산액이 기존에 기재된 4억 3988만 원이 아닌 약 5억 1857만 원으로, 유 후보 재산액 합계(가족 재산 포함)는 18억 4472만 원이 아닌 약 19억 2297만 원으로 기재돼야 한다고 공고했습니다.앞서 더불어민주당 박찬대 인천시장 후보 선거대책위원회는 유 후보 부부를 공직선거법과 공직자윤리법 위반 혐의로 고발했고 유 후보 선거대책위원회는 이번 의혹을 제기한 관련자들을 허위 사실 등 혐의로 맞고발했습니다.이 사건을 수사 중인 인천경찰청 반부패수사대는 선관위 고발 사건도 기존 사건과 병합해 수사할 예정입니다.(사진=연합뉴스)