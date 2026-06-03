'사전투표 반영' 16시 투표율 54.7%…4년 전보다 9.3%p 높아

▲ 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 부산 해운대구 중2동 행정복지센터 2층에 마련된 투표소에서 시민들이 투표를 하고 있다

제9회 전국동시지방선거 전국 투표율이 오늘(3일) 오후 4시 기준 54.7%로 집계됐습니다.4년 전 제8회 지방선거 때의 동시간대 투표율보다 9.3%p 높은 수치입니다.중앙선거관리위원회는 오후 1시 투표율부터 사전투표와 재외투표·선상투표·거소투표 투표율을 합산한 수치로 공개합니다.지역별로는 전남이 61.9%로 가장 높고, 강원이 59.7%, 전북과 경남 58.3%순입니다.서울의 투표율은 56.0%, 경기 51.9%, 인천 52%, 대전 53.7%, 세종 56.0%, 충북 54.1% 충남 53.5%입니다.부산의 투표율은 55.1%, 대구 56.7%, 경북 55.5%, 울산 56.7%, 경남 58.3%입니다.광주의 투표율은 49.5%, 제주 51.7% 입니다.오늘 투표는 저녁 6시까지 진행되는데 사전 투표와 달리 지정된 투표소에서만 투표할 수 있기 때문에 선관위 홈페이지 등을 통해 자신의 투표소 위치를 확인할 필요가 있습니다.(사진=연합뉴스)