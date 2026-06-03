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인천 계양을 김현태 자신에 투표 못한다…주소지 봤더니

작성 2026.06.03 16:00 조회수
인천 계양을 국회의원 보궐선거에 출마한 무소속 김현태 후보 (사진=김현태 후보 SNS 캡처, 연합뉴스)
▲ 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 출마한 무소속 김현태 후보

인천 계양을 국회의원 보궐선거에 출마한 무소속 김현태 후보가 정작 자신의 선거에는 투표권을 행사하지 못하게 됐습니다.

6·3 지방선거와 함께 치러지는 이번 보궐선거에서 김 후보는 인천 계양을에 출마했습니다.

중앙선거관리위원회 등에 확인된 김 후보의 주소지는 계양구 어사대로입니다.

이 주소지는 계양갑 선거구에 포함되는 곳입니다.

김 후보가 출마한 계양을 선거구는 계산2동, 계산4동, 작전서운동, 계양1∼3동입니다.

이에 따라 김 후보는 자신이 출마한 계양을 선거구에서 투표권이 없는 것으로 파악됐습니다.

선관위는 국회의원 선거의 경우 주소지와 상관없이 출마할 수 있지만, 투표권은 해당 선거구 주민에게만 부여된다고 설명했습니다.

이에 따라 김 후보는 자신이 출마한 선거에서 정작 자신에게 투표할 수 없게 됐습니다.

앞서 지난달 29∼30일 사전투표 당시 김 후보는 선거 당일 본투표를 하겠다는 입장을 밝힌 바 있습니다.

김 후보는 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 당시 육군 특수전사령부 707특수임무단장으로 국회에 투입돼 작전을 수행한 인사입니다.

김 후보는 올해 1월 파면되자 이재명 대통령 지역구로 불리는 계양을 보궐선거에 출마했습니다.

(사진=김현태 후보 SNS 캡처, 연합뉴스)
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