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프로야구 롯데, 코치 2명 포함해 1군 엔트리서 6명 제외

배정훈 기자
작성 2026.06.03 15:53 조회수
프로야구 롯데, 코치 2명 포함해 1군 엔트리서 6명 제외
▲ KIA와 경기에서 마운드에 올라간 김상진 코치와 투수 나균안

프로야구 롯데 자이언츠가 오늘(3일) 광주 기아챔피언스필드에서 KIA 타이거즈와 방문 경기를 앞두고 코치 2명을 포함해 6명을 1군 엔트리에서 제외했습니다.

1군 메인 투수코치인 김상진 코치와 백용환 배터리 코치를 비롯해 외야수 전준우와 김동현, 포수 유강남, 투수 정철원이 2군으로 갔습니다.

김현욱 퓨처스 메인 투수코치, 용덕한 드림팀 배터리 코치가 1군에 올라왔고, 포수 정보근, 외야수 조세진, 내야수 최항, 투수 이진하가 1군에 등록됐습니다.

전준우와 유강남은 최근 타격 감각이 좋지 않아 1군에서 빠진 것으로 보입니다.

정철원은 전날 KIA와의 경기에서 0-3으로 끌려가다가 4-3으로 역전하자마자 8회 구원 등판해 첫 타자 나성범에게 동점 홈런을 허용했습니다.

후속 김선빈에게도 볼넷을 준 뒤 그는 강판했습니다.

3연패를 당한 롯데는 엔트리 물갈이로 분위기 쇄신을 노립니다.

2일 현재 롯데는 최하위 키움 히어로즈에 1.5경기 차로 쫓기는 9위에 머물고 있습니다.

(사진=롯데 자이언츠 제공, 연합뉴스)
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