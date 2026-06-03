대입시험 앞둔 중국, 'AI 안경' 등 첨단기술 부정행위와 전쟁

▲ 베이징의 고등학교에서 가오카오 응시하는 수험생들

중국 교육당국이 오는 7∼10일 치러지는 대학입학시험(가오카오)을 앞두고 수험생 안경 검사까지 강화하며 첨단 부정행위 차단에 나섰습니다.인공지능(AI) 기능을 탑재한 스마트 안경이 빠르게 보급되면서 새로운 형태의 부정행위 가능성이 제기된 데 따른 조치입니다.3일 펑파이신문 등 중국 매체들에 따르면 광둥성 교육 당국은 전날 발표한 안내문에서 수험생은 시험장 보안검색을 받을 때 착용하거나 소지한 안경에 대한 별도 검사를 받아야 한다고 밝혔습니다.후베이성도 같은 내용의 안내문을 발표했고, 상하이시도 안경 착용 수험생은 입실 전 감독관의 검사에 협조해야 한다고 안내했습니다.푸젠성은 최근 시험 감독관 교육에서 스마트 안경에 대한 경계령을 내리며 안경의 크기와 형태를 집중적으로 살펴볼 것을 주문했습니다.중국 교육 당국이 안경 검사를 강화하는 것은 AI 스마트 안경 시장이 급성장했기 때문입니다.최근 중국에서는 실시간 번역, 음성 비서, 사진·영상 촬영, 정보 검색 기능을 갖춘 AI 안경이 잇따라 출시되고 있습니다.일부 제품은 스마트폰과 연결하지 않아도 독립적으로 통신할 수 있어 교육 당국이 새로운 부정행위 수단으로 악용될 가능성을 우려하고 있습니다.중국은 매년 1천300만 명 안팎이 응시하는 가오카오를 국가적 행사 수준으로 관리합니다.시험 기간에는 경찰이 문제지 수송을 지원하고 수험장에 전파탐지기와 안면인식 장비 등이 동원됩니다.최근 휴대전화, 무선이어폰, 초소형 카메라 등을 이용한 부정행위가 적발되면서 감독이 갈수록 강화되는 추세입니다.여기에 AI 기술까지 등장하면서 감독 대상이 기존 전자기기에서 착용형 기기로 확대되는 모습입니다.중국 교육부도 전날 가오카오 관련 경고문에서 휴대전화·스마트워치·스마트 안경을 시험장에 반입할 경우 부정행위로 간주한다며 수험생들에게 성실하게 시험에 응시할 것을 당부했습니다.교육당국뿐만 아니라 AI 기업들도 가오카오 기간 특별 대응에 나섰습니다.관영 중국중앙TV(CCTV)는 최근 주요 AI 플랫폼 운영사들이 시험 기간 문제 촬영과 답안 생성 기능 등을 제한하기로 했다고 보도했습니다.CCTV에 따르면 주요 AI 업체들은 "플랫폼 자체는 정상 운영되지만, 시험과 관련된 일부 기능에는 특별 통제가 적용될 것"이라는 입장을 밝혔습니다.스마트폰에 이어 AI 스마트 안경까지 등장하면서 중국의 대학입시 시험장이 '부정행위와의 전쟁'을 넘어 '기술과의 전쟁'에 들어섰다는 분석이 나옵니다.(사진=게티이미지코리아)