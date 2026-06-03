'똑똑, 잘 계시죠?'…정부, 폭염 시 매일 1회 이상 노인 안부 확인

폭염인 날 고위험군 노인에게 매일 1회 이상 안부를 확인하는 등 정부가 여름철 취약계층 보호 대책을 추진합니다.



보건복지부는 이런 내용을 담은 2026년 관계 부처 합동 여름철 취약계층 보호 대책을 마련했습니다.



정부는 특히 폭염 주의보·경보에 이어 특보체계 최상위 단계인 '폭염중대경보'가 지난 1일 신설됨에 따라 취약계층 보호를 강화한다는 방침입니다.



정부는 폭염특보 등 재난 상황이 발생했을 때 재난방송과 문자메시지 외에 '안전디딤돌' 앱이나 스마트 마을방송 등을 활용해 위험 정보와 행동 요령을 알릴 예정입니다.



지방정부는 드론도 날릴 계획입니다.



실제 경북에서는 휴가철 유동 인구 밀집 지역이나 초대형 산불 피해 지역을 대상으로 드론에 확성기, 열화상 카메라를 장착해 폭염 행동 요령을 알리고, 실내 이동을 권고하고 있습니다.



정부는 또 폭염중대경보가 발령되면 치매 어르신과 고독사 위험군, 노숙인, 쪽방촌 주민 등 취약계층의 안부를 더 자주 확인한다는 방침입니다.



거동이 불편하거나 농어촌에서 작업을 하는 '고위험군 어르신'의 경우 전화와 직접 방문 등 안부를 확인하는 주기를 폭염주의보와 경보 시엔 매일 1회에서 폭염중대경보 시 매일 2회로 늘립니다.



고독사 고위험군은 명예 사회복지공무원 등 인적 안전망을 활용해 이틀에 1회 안부를 확인합니다.



노숙인을 대상으로는 폭염주의보·경보 시 매일 3회 순찰하고, 폭염중대경보 시에는 고령자 등 고위험군에 대해 순찰에 더해 안전을 재차 확인합니다.



고령자 등 고위험군 쪽방 주민의 경우 폭염주의보와 경보 시 2일에 1회, 폭염중대경보 시엔 매일 1회 안부를 묻습니다.



치매안심센터에 등록된 치매 어르신과 그 가족 101만 명에게는 폭염중대경보 발령 시 기상특보 상황과 폭염행동요령을 카카오톡으로 안내합니다.



특히 폭염 대응에 취약할 것으로 예상되는 치매 어르신 약 7천 명에게는 매일 1회 안부를 확인하기로 했습니다.