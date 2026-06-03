1998년 이후 이런 적 없었다…오후 1시 투표율 '46.0%' 역대 최고

▲ 6·3지방선거일인 3일 서울 서초구 반원초등학교 투표소에서 시민들이 투표를 하기 위해 입장하고 있다.
중앙선거관리위원회는 오늘(3일) 오후 1시 기준 제9회 전국동시지방선거 투표율이 46.0%로 집계됐다고 밝혔습니다.
투표는 오늘 오전 6시 전국 투표소에서 일제히 시작됐습니다.
전체 유권자 4,464만 9,908명 가운데 2,051만 8,553명이 투표를 마쳤습니다.
지난달 29일부터 이틀간 실시된 사전투표와 거소투표 결과도 이번 집계에 반영됐습니다.
사전투표율은 23.51%였습니다.
시간대별 투표율 집계가 시작된 1998년 제2회 지방선거 이후, 역대 지방선거 중 같은 시간대 최고 투표율을 기록했습니다.
지난 제8회 지방선거의 동시간대 투표율인 38.3%와 비교하면 7.7%포인트 높은 수치입니다.
제7회 지방선거의 43.5%와 견주어도 2.5%포인트 더 높습니다.
역대 지방선거 최종 투표율을 보면 제8회는 50.9%, 제7회는 60.2%를 나타냈습니다.
현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 56.1%를 보인 전남입니다.
전북 52.2%, 강원 51.8%, 경남 49.4% 등이 뒤를 이었습니다.
투표율이 가장 낮은 곳은 43.0%에 그친 경기입니다.
이어 광주 43.3%, 인천 43.4%, 제주 44.4% 순으로 파악됐습니다.
서울 지역 투표율은 46.1%를 기록했습니다.
오늘 선거는 오후 6시까지 진행됩니다.
유권자들은 신분증을 지참하고 주민등록지 관할 투표소에 가서 투표하면 됩니다.
중앙선거관리위원회가 공식 발표하는 시간대별 투표율은 전국 256개 구·시·군 선관위에서 취합된 투표 현황을 기준으로 합니다.
(사진=연합뉴스)
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