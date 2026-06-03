1998년 이후 이런 적 없었다…오후 1시 투표율 '46.0%' 역대 최고

▲ 6·3지방선거일인 3일 서울 서초구 반원초등학교 투표소에서 시민들이 투표를 하기 위해 입장하고 있다.

중앙선거관리위원회는 오늘(3일) 오후 1시 기준 제9회 전국동시지방선거 투표율이 46.0%로 집계됐다고 밝혔습니다.투표는 오늘 오전 6시 전국 투표소에서 일제히 시작됐습니다.전체 유권자 4,464만 9,908명 가운데 2,051만 8,553명이 투표를 마쳤습니다.지난달 29일부터 이틀간 실시된 사전투표와 거소투표 결과도 이번 집계에 반영됐습니다.사전투표율은 23.51%였습니다.시간대별 투표율 집계가 시작된 1998년 제2회 지방선거 이후, 역대 지방선거 중 같은 시간대 최고 투표율을 기록했습니다.지난 제8회 지방선거의 동시간대 투표율인 38.3%와 비교하면 7.7%포인트 높은 수치입니다.제7회 지방선거의 43.5%와 견주어도 2.5%포인트 더 높습니다.역대 지방선거 최종 투표율을 보면 제8회는 50.9%, 제7회는 60.2%를 나타냈습니다.현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 56.1%를 보인 전남입니다.전북 52.2%, 강원 51.8%, 경남 49.4% 등이 뒤를 이었습니다.투표율이 가장 낮은 곳은 43.0%에 그친 경기입니다.이어 광주 43.3%, 인천 43.4%, 제주 44.4% 순으로 파악됐습니다.서울 지역 투표율은 46.1%를 기록했습니다.오늘 선거는 오후 6시까지 진행됩니다.유권자들은 신분증을 지참하고 주민등록지 관할 투표소에 가서 투표하면 됩니다.중앙선거관리위원회가 공식 발표하는 시간대별 투표율은 전국 256개 구·시·군 선관위에서 취합된 투표 현황을 기준으로 합니다.(사진=연합뉴스)