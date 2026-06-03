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"후보 잘못 찍었다" 투표지 찢고 가져가려다 제지당하자

작성 2026.06.03 13:43 조회수
"후보 잘못 찍었다" 투표지 찢고 가져가려다 제지당하자
제9회 전국동시지방선거 본투표일인 오늘(3일), 울산에서 유권자가 투표용지를 훼손하거나 대기 줄이 너무 길다며 항의하는 등 소란이 잇따랐습니다.

울산시선관위와 경찰 등은 오전 6시 45분쯤 중구 중앙동 한 투표소에서 30대 A 씨가 기표한 뒤 용지 교체를 요구했다고 설명했습니다.

A 씨는 "후보를 잘못 찍었으니 용지를 바꿔달라"고 말했습니다.

선거사무원이 규정상 불가능하다고 답하자, A 씨는 자신이 기표한 용지를 찢었습니다.

이후 A 씨는 찢은 용지를 주머니에 넣고 밖으로 나가려고 했습니다.

선거사무원이 용지 유출을 제지하자, A 씨는 용지를 그대로 바닥에 버렸습니다.

선관위는 관련 경위를 자세히 확인한 뒤 A 씨를 상대로 고발 등 조치 방안을 검토할 방침입니다.

오전 8시 55분쯤에는 남구 달동 한 투표소에서 80대 B 씨가 대기 줄이 길다며 항의했습니다.

B 씨는 "대기 줄이 너무 길어 오래 기다린다"고 말하며 선거관리인을 쳤고, 경찰이 출동했습니다.

경찰은 B 씨 행위가 심각하지는 않다고 보고, 계도한 뒤 귀가 조처했습니다.

또, 오전 7시 50분쯤 남구 옥동 한 투표소에서는 선거사무원이 유권자에게 같은 투표용지 2장을 배부하는 일이 있었습니다.

해당 유권자는 1장에만 기표한 뒤 나머지 1장을 반납했습니다.

(사진=연합뉴스)
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