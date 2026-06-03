하정우·박민식·한동훈 '3파전' 치열…최후의 승자는?

<앵커>



이번에는 국회의원 재보궐 선거 최대 격전지 가운데 하나로 꼽히는 곳이죠. 바로 부산 북갑입니다. 부산으로 가보도록 하겠습니다.



홍승현 기자, 부산 북갑 지역구의 투표 분위기는 어떻습니까?



<기자>



네, 부산 북갑 구포시장에 나와있습니다.



이곳 구포시장은 모든 후보들이 공식선거운동기간 중 잇따라 찾아 유권자들에게 한 표를 호소했던 곳으로 민심의 바로미터라고 불리기도 합니다.



더불어민주당 하정우, 국민의힘 박민식, 무소속 한동훈 후보 세 후보는 각각 청와대 수석 출신, 장관 출신, 그리고 당 대표 출신으로, 이들의 대결은 전국적 관심을 받아왔습니다.



치열한 선거전을 반영하듯 부산 북갑의 사전 투표율은 부산 전체 평균보다 4.3%포인트 높은 25.57%를 기록했는데요.



재보궐 선거 전체 사전 투표율보다도 1%포인트 이상 높습니다.



최종 투표율도 높을지 관심인데, 국회의원 재보궐 선거의 최종 투표율은 오후 6시 이후 집계됩니다.



세 후보들은 공식선거운동 마지막 날인 어제도 유세에 나서 막판 지지를 호소했습니다.



하정우 더불어민주당 후보는 구포대교 사거리에서 마지막 유세를 열고 일할 기회를 주신다면 전재수 후보와 북구 발전을 이루겠다고 호소했습니다.



박민식 국민의힘 후보는 구포시장에서 자신이 진짜 북구 사람이라며 부산에서 자라고 생활한 자신이 적임자임을 강조했습니다.



한동훈 무소속 후보는 구포시장 인근 공원에서 파이널 유세를 열고 보수 재건과 북구 발전을 약속했습니다.



세 후보는 모두 지난 주말 사전 투표를 마친 상태로, 현재는 자택에서 휴식을 취하고 있는 것으로 알려졌습니다.



잠시 뒤 출구 조사 결과가 발표된 이후 각 후보들은 각자 선거 캠프나 시당 선거대책위원회 등으로 이동해 개표 방송을 지켜볼 예정인 것으로 전해졌습니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 안여진)