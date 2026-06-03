세화학원, 공사대금 직접 지급키로 합의 후 잔금 안 줘…시정명령

▲ 공정거래위원회

공정거래위원회는 학교법인 세화학원이 세화고등학교 언덕 위험 구간 보강공사를 발주하면서 수급사업자에게 지급했어야 하는 하도급대금 2,640만 원을 지급하지 않아 시정명령(재발 방지 명령)을 결정했다고 3일 밝혔습니다.공정위에 따르면 세화학원은 2021년 9월 7일 원사업자 A 사에 공사를 발주하고 A 사는 같은 해 12월 23일 도급공사 중 토공사를 수급사업자 B 사에 하도급했습니다.이후 세화학원, 원사업자, 수급사업자는 토공사에 관한 하도급대금을 발주자 세화학원이 직접 수급사업자 B 사에 지급하기로 하는 3자 직불 합의를 했습니다.합의에 따라 세화학원은 수급사업자 B 사에 직접 대금을 지급해 왔으나 마지막 잔금 2천640만 원을 공사 하자를 이유로 지급하지 않았습니다.토공사가 완료된 후 세화학원과 원사업자 A 사, 수급사업자 B 사, 감리자가 모인 회의에서 토공사의 잔여 공사대금이 2,640만 원이란 점을 확정했습니다.세화학원이 대금 미지급 명분으로 삼고 있는 하자는 B 사가 아닌 조경공사를 시공한 다른 수급사업자로 인해 발생한 점이 확인됐습니다.이에 공정위는 세화학원이 수급사업자 B 사에 하도급 잔금을 지급하지 않은 행위가 하도급법에 위반된다고 판단했습니다.원사업자가 세화학원에 수급사업자의 하도급대금 2,640만 원을 포함한 전체 공사대금을 지급하도록 소송을 제기했고, 현재 소송이 진행 중인 점을 고려해 지급명령은 부과하지 않았다고 공정위는 설명했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)