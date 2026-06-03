'사전투표 반영' 13시 기준 투표율 46%…4년 전보다 7.7% 높아

▲ 제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 잠전초등학교 체육관에 마련된 잠실본동 제4,5,6 투표소에 유권자들이 투표를 하고 있다.

제9회 전국동시지방선거 전국 투표율이 오늘(3일) 오후 1시 기준 46%로 집계됐습니다.4년 전 제8회 지방선거 때의 동시간대 투표율보다 7.7%포인트 높은 수치입니다.중앙선거관리위원회는 오후 1시 투표율부터 사전투표와 재외투표·선상투표·거소투표 투표율을 합산한 수치로 공개합니다.지역별로는 전남이 56.1%로 가장 높고, 전북이 52.2%, 강원이 51.8% 순입니다.서울의 투표율은 46.1%, 경기 43%, 인천 43.4%, 대전 45.5%, 세종 47.8%, 충북 46.3% 충남 45.6%입니다.부산의 투표율은 46.1%, 대구 46.5%, 경북 47.3%, 울산 46.9%, 경남 49.4%입니다 광주의 투표율은 43.3%, 제주 44.4% 입니다.오늘 투표는 저녁 6시까지 진행되는데 사전 투표와 달리 지정된 투표소에서만 투표할 수 있기 때문에 선관위 홈페이지 등을 통해 자신의 투표소 위치를 확인할 필요가 있습니다.(사진=연합뉴스)