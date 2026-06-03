'축구 황제' 펠레의 첫 월드컵 결승 유니폼 경매가 90억 원 에상

▲ 경매에 부쳐질 펠레의 1958년 월드컵 결승전 유니폼,

'축구 황제'인 고(故) 펠레(브라질)가 1958년 국제축구연맹(FIFA) 스웨덴 월드컵 결승전에서 입었던 유니폼이 경매에 나옵니다.세계적인 경매회사 소더비는 어제(2일, 현지시간) "펠레가 1958년 월드컵 결승전에서 착용한 브라질 대표팀 10번 유니폼이 오는 29일부터 7월 16일까지 온라인 경매에 부쳐질 예정"이라고 밝혔습니다.소더비 관계자는 "이 유니폼은 축구 역사상 위대한 선수 중 한 명인 펠레의 전설적인 시대가 시작된 밤에 그가 입었던 옷"이라고 의미를 부여했습니다.소더비 측은 이 유니폼의 낙찰가가 600만 달러(약 91억 원) 이상일 것으로 예상했습니다.이 유니폼은 2022년 12월에 82세를 일기로 사망한 펠레가 처음 출전한 월드컵에서 브라질에 우승을 안길 때 입은 것입니다.1958년 월드컵 당시 17세였던 펠레는 개최국 스웨덴과의 결승에서 두 골을 터트려 브라질의 5-2 승리를 이끌며 세계적인 스타로 발돋움했습니다.펠레는 지금도 최연소 월드컵 결승 득점자로 남아 있습니다.펠레의 활약으로 브라질은 대회 사상 처음 정상에 올랐고, 이후 펠레와 함께 두 번 더(1962, 1970년) 월드컵 트로피를 들어 올렸습니다.월드컵에서 우승컵에 세 차례나 입을 맞춘 선수는 펠레뿐입니다.펠레는 스웨덴 월드컵 결승전 직후 자신이 입었던 수제 유니폼을 룸메이트이자 대표팀 동료였던 디다에게 선물했습니다.이 유니폼은 수십 년 동안 디다의 가족이 소장해 왔으며, 이후 브라질의 한 박물관에 전시됐다가 2004년 경매를 통해 현재의 신원 미상 소유자에게 넘어갔습니다.AFP 통신에 따르면 축구 유니폼으로는 아르헨티나의 축구 영웅이었던 고 디에고 마라도나가 1986년 멕시코 월드컵에서 착용했던 이른바 '신의 손' 유니폼이 2022년 경매에서 역대 최고가인 930만 달러에 낙찰된 바 있습니다.몇 달 뒤 '농구 황제' 마이클 조던의 미국프로농구(NBA) 시카고 불스 시절, 이른바 '라스트 댄스' 유니폼이 1천10만 달러에 낙찰되면서 스포츠 유니폼 사상 최고가 신기록이 세워졌습니다.(사진=소더비 제공, AP, 연합뉴스)