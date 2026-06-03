샌디에이고 송성문, 3타수 무안타…2경기 연속 침묵

▲ 샌디에이고 파드리스 송성문

2경기 연속 선발 출전한 송성문(샌디에이고 파드리스)이 무안타 침묵을 이어갔습니다.송성문은 오늘(3일) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 시티즌스 뱅크 파크에서 열린 2026 미국 메이저리그(MLB) 필라델피아 필리스와 방문 경기에 8번 타자 2루수 선발 출전해 3타수 무안타 2삼진에 그쳤습니다.그는 2경기 연속 선발 출전에도 안타를 못 쳤습니다.시즌 타율은 0.154(26타수 4안타)로 떨어졌습니다.송성문은 상대 선발 오른손 투수 에런 놀라에게 고전했습니다.3회초 선두 타자로 나서 볼카운트 1볼 2스트라이크에서 7구째 바깥쪽 시속 138㎞ 체인지업에 배트를 툭 갖다 댔지만, 좌익수 브랜던 마쉬의 호수비로 아웃됐습니다.5회초 역시 선두 타자로 나와 7구째 바깥쪽 낮은 코스로 떨어지는 126㎞ 너클 커브에 헛스윙 삼진으로 물러났습니다.2대 3으로 뒤지던 7회초 1, 3루 기회에선 오리온 커커링의 5구째 몸쪽 낮은 157㎞ 포심 패스트볼을 그대로 지켜보면서 삼진을 당했습니다.샌디에이고는 2대 3으로 졌습니다.3연패를 당해 32승 27패, 승률 0.542로 애리조나 다이아몬드백스와 내셔널리그(NL) 서부지구 공동 2위가 됐습니다.(사진=게티이미지)