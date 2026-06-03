장마철 건설 사고 예방…전국 3천 곳 현장 집중 안전 점검

▲ 장마 대비 건설현장 안전점검

국토교통부는 장마철 건설현장 안전사고를 예방하기 위해 오는 4일부터 7월 31일까지 전국 현장에 대한 집중 안전 점검을 실시한다고 밝혔습니다.점검 대상은 전국 건설 현장 약 3천 곳으로, 국토부와 지방국토관리청, 공공기관, 민간 전문가 등 12개 기관이 참여합니다.주요 점검 사항은 장마철 안전관리 및 수방 대책 적정성, 배수 체계 정비 및 축대·옹벽 등 취약 시설 사전 조치 여부, 절토부·성토부 및 사면 관리상태, 강우 시 콘크리트 타설 여부, 타워크레인 전도 방지 등 강풍 대비책 등입니다.특히 흙막이 지보공사, 터파기, 절토·성토 공사, 배수 공사 등 위험 공정은 민간 전문가와 합동 점검을 실시해 점검의 실효성을 높일 계획입니다.이와 함께 올해 1분기 사망사고가 발생한 건설사의 타 공사 현장, 도심지 10m 이상 굴착공사 현장, 공공기관 발주 현장에 대한 특별점검도 병행합니다.점검 결과 부실시공이나 안전·품질관리 미흡 등 위반사항이 적발될 경우 벌점·과태료 부과, 수사 의뢰 등 관련 법령에 따라 엄정 조치할 방침입니다.(사진=연합뉴스)