이 대통령 "최악의 저질에 지배 당하지 않기 위해 투표하셨나"

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▲ 이재명 대통령 엑스

이재명 대통령이 6·3 지방선거일인 오늘(3일), 자신의 SNS 계정에 "플라톤의 말대로 최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표하셨나"라며, 투표 독려 메시지를 연이어 냈습니다.이 대통령은 정성호 법무부 장관이 SNS를 활용한 소통을 시작하겠다고 밝힌 게시글을 공유하면서, 이와 같이 적었습니다.이 대통령의 언급은 고대 그리스 철학자 플라톤이 남긴 경구, '정치를 외면한 가장 큰 대가는, 가장 저질스러운 인간들에게 지배당하는 것'을 인용한 것으로 보입니다.이 대통령은 사흘 전인 지난달 31일에도 같은 경구를 활용해 투표를 독려했습니다.약 1시간 뒤, 이 대통령은 기업 담합을 비롯한 부정부패를 신고하면 그 회수가액의 20~30%를 지급하기로 한 정부 방침을 소개하는 글에도 투표 독려 메시지를 담았습니다.이 대통령은 "'부동산 투기국'에서 '프리미엄 금융국가'로 변해가는 것처럼, 이제 대한민국은 위대한 대한국민의 힘으로 추격국가에서 선도국가를 넘어 '대체불가 핵심국가'로 가야 한다"고 적었습니다.이어 "얼마든지 갈 수 있고, 이미 가고 있다" 덧붙이고는 "단, 투표를 포기하지 않고 유능하고 충직한 일꾼들을 잘 고르면"이라는 단서를 달았습니다.(사진=이재명 대통령 엑스 캡처, 연합뉴스)