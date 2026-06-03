티빙, 회원 개인정보 유출…"티빙 및 다른 서비스 비밀번호 변경 권장"

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▲ 티빙 개인정보 유출 사고 안내문

온라인동영상서비스 티빙은 개인정보를 저장하는 데이터베이스에 인가되지 않은 접근으로 인해 회원의 개인 정보가 유출됐다고 홈페이지를 통해 밝혔습니다.티빙은 개인정보 유출 정황을 어제(2일) 확인했다고 전했습니다.티빙에 따르면 유출된 개인 정보는 회원 ID, 성명, 생년월일, 성별, 휴대폰 번호, 이메일, 환불 계좌번호, 비밀번호 등입니다.이 가운데 휴대폰 번호와 이메일, 환불 계좌번호, 비밀번호 등은 일부 암호화된 것으로 전해졌습니다.티빙은 이번 사고가 신원 미상의 해커가 개인정보가 저장된 DB에 접속해 개인정보 파일을 외부로 전송하여 발생한 것으로 확인된다고 말했습니다.티빙은 유출 사실을 인지한 후 공격자 IP의 접근을 차단하고, 클라우드 접근 통제 정책을 변경하였으며, 모니터링 정책을 변경해 DB 접속에 대한 모니터링을 강화하는 등 대응 조치를 취하였다고 밝혔습니다.티빙은 혹시 모를 피해를 예방하기 위해 동일한 계정 정보를 사용하는 다른 서비스의 비밀번호 변경을 권장한다고 전했습니다.다만 티빙은 구체적 유출 규모는 밝히지 않았습니다.티빙은 이번 사고에 대해 "깊이 사과한다"며 피해 구제를 위한 고객센터를 운영해 관련 구제 절차를 위한 지원을 제공할 예정이라고 밝혔습니다.(사진=티빙 홈페이지 캡처, 연합뉴스)