다친 다리 이끌고 '2시간'…'육지 속 섬마을' 주민도 투표

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"일 잘하고 나라를 위해 일할 사람에게 한 표를 줄 겁니다."제9회 전국동시지방선거 본투표일인 오늘(3일) 오전, 강원 화천군 파로호 인근 동촌1리 4반 주민 2명이 소중한 한 표를 행사하기 위해 배에 몸을 실었습니다.주민들은 화천군이 지원한 행정선을 타고 구만리 선착장으로 향했습니다.오전 8시 40분쯤 배에 오른 주민들은 30여 분 동안 파로호를 건넜습니다.선착장에 도착한 뒤에는 다시 버스를 갈아타고 약 30분 거리의 풍산초교 투표소를 찾았습니다.투표를 마친 뒤 같은 길을 되돌아와야 하는 만큼 왕복 이동 시간만 2시간이 훌쩍 넘습니다.투표소를 찾은 권 모(79) 할머니는 최근 넘어져 다리를 다쳤지만 투표를 포기하지 않았습니다.권 할머니는 "60여 년 동안 단 한 번도 투표를 거른 적이 없다"며 "몸은 불편하지만 소중한 권리인 만큼 꼭 투표해야 한다고 생각했다"고 말했습니다.이들이 사는 마을은 1940년대 화천댐 건설 이후 육로가 끊기면서 '육지 속 섬마을'로 불리는 오지입니다.과거에는 선거 때마다 주민들이 단체로 배를 타고 투표소를 찾았지만, 올해는 사전투표를 한 주민들이 늘고 마을 인구가 감소하면서 이날 본투표에 나선 주민은 2명에 그쳤습니다.일부 주민은 최근 개선된 도로를 이용해 사전투표 기간에 투표를 마친 것으로 알려졌습니다.화천군 관계자는 "예전보다 주민 수가 줄었고 사전투표 참여로 올해는 본투표에 2명이 배를 이용했다"며 "교통 여건도 예전보다 좋아지면서 개별적으로 투표하는 주민들도 늘어난 것으로 보인다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)