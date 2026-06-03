북중미 월드컵에 맨시티 선수 최다 19명 참가…12개국 대표 배출

▲ 엘링 홀란

2026 북중미 월드컵에는 소속 클럽을 기준으로 잉글랜드 프리미어리그 맨체스터 시티(맨시티) 선수들이 가장 많이 참가하는 것으로 나타났습니다.FIFA는 북중미 월드컵에 나설 48개국 대표팀의 최종명단 1,248명(팀당 26명)을 발표했습니다.오는 12일부터 미국, 멕시코, 캐나다가 공동 개최하는 이번 월드컵에는 71개국에 속한 449개 클럽에서 뛰는 선수들이 참가합니다.이 가운데 가장 많은 참가 선수를 배출한 클럽은 맨시티입니다.맨시티는 노르웨이 국가대표 골잡이 엘링 홀란을 포함한 19명의 선수가 이번 월드컵 그라운드를 밟습니다.잉글랜드부터 알제리, 벨기에, 크로아티아, 이집트, 프랑스, 가나, 네덜란드, 노르웨이, 포르투갈, 스페인, 우즈베키스탄까지 12개국 대표팀에 맨시티 선수가 들어 있습니다.바이에른 뮌헨이 18명, 아스날과 파리생제르맹이 16명, 바르셀로나 15명 등으로 뒤를 이었습니다.클럽이 속한 국가별로는 잉글랜드가 무려 200명으로 가장 많습니다.그 뒤로 독일이 109명, 프랑스와 스페인이 86명, 이탈리아 71명 순입니다.월드컵 본선 무대에 처음 오르는 카보베르데와 퀴라소를 비롯해 콩고민주공화국, 코트디부아르, 세네갈, 우루과이 대표팀에는 자국 리그에서 뛰는 선수가 한 명도 없습니다.(사진=AP, 연합뉴스)