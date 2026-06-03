132만 강원의 표심 어디로?…이 시각 강원 투표소

<앵커>



이번에는 민주당 우상호 후보와 국민의힘 김진태 후보, 두 거물급 정치인이 맞붙는 강원도지사 선거가 치러지고 있는 강원으로 가보겠습니다.



김윤지 기자, 현재 투표소 분위기 전해주시죠.



<기자>



네, 저는 지금 강원 춘천시 석사동 제6투표소에 나와 있습니다.



보시는 것처럼 유권자들의 발걸음도 꾸준히 이어지고 있는데요.



투표가 시작된 지 약 4시간째, 오전 10시 기준 강원의 투표율은 13.3%로 전국에서 두 번째로 높습니다.



도내에는 이곳을 포함해 총 664곳의 투표소가 마련됐습니다.



강원 지역 선거인 수는 총 132만여 명으로, 이중 27.05%인 35만여 명이 사전투표에 참여했습니다.



지난 2022년 지선과 비교해 1.85%포인트 증가한 수치입니다.



역대 최고치의 사전 투표율과 함께 본투표에도 많은 유권자가 투표소를 찾을 것으로 예상되는데요.



이번 지방선거에서 대부분의 강원도민은 도지사, 도교육감, 시장군수 등 모두 7장의 투표용지를 받습니다.



다만, 무투표 당선이 확정된 춘천 사, 원주 아, 강릉 가 선거구 유권자는 지역구 기초의원 투표용지를 제외한 6장을 받게 됩니다.



사전투표와 다른 본투표장에서의 유의사항도 있습니다.



본투표는 주민등록지를 기준으로 지정된 곳에서만 가능합니다.



또 투표용지도 두 번에 나눠 받는다는 점에서 차이가 있는데요.



먼저, 도지사와 교육감, 시장군수 투표용지 3장을 받아 기표한 뒤 1차 투표함에 넣고, 지역구 광역, 기초의원과 비례대표 광역, 기초의원 투표용지 4장을 다시 받아 같은 방식으로 투표하면 됩니다.



이때 무투표 당선인이 확정된 선거구는 3장만 받게 되는 겁니다.



투표소에는 주민등록증 등 신분증을 반드시 지참하고, 투표용지 1장당 1명의 후보자에게 투표해야 합니다.



무엇보다 투표소 안에서는 사진 촬영이 금지되니, 투표 인증 사진은 밖에서만 가능합니다.



G1 김윤지