'사이드카' 금융위기 이후 최다 발동…코스피 변동성 극심

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올해 들어 유가증권시장에서 발동된 사이드카가 현재의 발동 기준에 따라 한국거래소가 관련 통계를 집계한 2002년 이후 전체 건수의 4분의 1을 차지한 것으로 나타났습니다.한국거래소에 따르면 올해 유가증권시장에서 발동된 사이드카는 모두 20회로 집계됐습니다.이는 지난 2002년 이후 코스피 시장에서 발동된 전체 사이드카 80회의 25%에 해당합니다.특히 올해 발동 횟수는 글로벌 금융위기였던 2008년 연간 기록 26회에 불과 6회 차이밖에 나지 않습니다.아직 상반기가 끝나지 않은 점을 고려하면 금융위기 당시 기록을 넘어설 가능성도 배제할 수 없습니다.월 별로는 2월 3회, 3월 7회, 4월 3회, 5월 6회 발동했으며 이달 들어서도 지난 1일 1회 발동됐습니다.올해 들어 반도체주 중심의 증시 급등세가 본격화한 데다 미국과 이란 전쟁에 따른 변동성 확대가 겹치면서 시장이 크게 출렁였다는 의미로 풀이됩니다.올해 발동된 사이드카 가운데 매수 사이드카는 11회, 매도 사이드카는 9회였습니다.사이드카는 선물시장 급등락이 현물시장에 미치는 충격을 완화하기 위해 도입된 제도입니다.유가증권시장에는 1996년 11월 25일, 코스닥 시장에는 2001년 3월 5일부터 도입됐습니다.다만 지금의 '기준가 대비 5% 이상 변동 및 1분간 지속' 요건이 적용된 것은 2001년 5월 이후부터입니다.시장 변동성 확대는 서킷브레이커 발동에서도 나타났습니다.서킷브레이커는 코스피와 코스닥 지수가 전장보다 8%, 15%, 20% 이상 하락한 상태로 1분간 지속되면 단계별로 20분간 또는 장 마감까지 시장 전체 거래를 중단하는 조치입니다.유가증권시장에서는 올해 서킷브레이커가 2차례 발동됐습니다.미국-이란 전쟁 초창기 역대 최대 코스피 하락률인 -12.06%를 기록한 3월 4일과 같은 달 9일 각각 1단계 서킷브레이커가 발동됐습니다.같은 달에 서킷브레이커가 두 번 발동된 것은 코로나19 팬데믹 시절인 2020년 3월 이후 처음입니다.코스닥 시장에서도 이러한 변동성이 확인됐습니다.코스닥 시장에서는 올해 들어서만 사이드카가 11차례 발동됐습니다.이 또한 2008년 금융위기 당시 기록인 19회 이후 최다입니다.매수와 매도 사이드카는 각각 8번, 3번 발동됐습니다.코스닥 사이드카는 코스닥150 선물가격이 기준가격 대비 6% 이상 변동하고 코스닥150 지수가 직전 거래일 최종수치 대비 3% 이상 같은 방향으로 움직인 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동됩니다.코스닥 시장 서킷브레이커는 지난 3월 4일 한 차례 발동된 바 있습니다.개별 종목의 변동성을 완화하는 장치인 변동성완화장치(VI)도 급증하는 추세입니다.VI는 개별 종목 또는 증권상품에 대한 가격 안정화 조치입니다.일시적으로 주가가 급변하면 발동해 해당 종목은 2분간 단일가 매매로 전환됩니다.코로나19 팬데믹으로 변동성이 극심했던 2020년, 코스피와 코스닥 시장에서 VI 발동 건수는 모두 9만 637건으로 월평균 7천553건 수준이었습니다.지난해에는 6만 5천199건으로 월평균 5천433건을 기록했습니다.이는 주식과 수익증권, 상장지수펀드(ETF), 상장지수증권(ETN)을 포함한 수치입니다.반면 올해는 6월 초 현재까지 이미 5만 8천786건이 발동돼 월평균으로 환산하면 1만 1천 건을 웃도는 수준입니다.팬데믹 시기 월평균 VI 발동 건수의 1.5배 수준입니다.증권가에서는 최근 증시 급등 과정에서 나타난 과열과 쏠림 현상이 변동성을 키우고 있다고 분석합니다.한지영 키움증권 연구원은 "삼성전자와 SK하이닉스의 증시 영향력이 확대된 상황 속에서 이들의 분 단위 주가 및 수급 변동성이 지수 전체로 전이되고 있는 실정"이라고 짚었습니다.또 "코스피는 역사상 가장 높은 연간 상승률을 시현하는 중"이라며 "연초 이후 코스피 2배 폭등이라는 상징성이 주식 보유자들의 단기 수익실현 욕구를 자극할 수 있다"고 진단했습니다.(사진=연합뉴스)