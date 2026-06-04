"70년 금기 깨졌다"…일본 '무기공급국' 선언에 숨은 진짜 뇌관 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



관계 격상과 정보협정: 일본과 필리핀이 2026년 5월 28일 관계를 '포괄적·전략적 동반자'로 격상하고 기밀 군사정보 보호협정 협상 개시를 선언했습니다.



구축함 수출의 전환점: 일본은 2026년 4월 방위장비 이전 규정을 전면 개편한 뒤 필리핀에 아부쿠마급 호위함 이전 논의를 본격화하며 '전투장비 수출 제한' 원칙을 사실상 폐기했습니다.



중국의 즉각 반발: 양국이 대만 동쪽 수역의 배타적경제수역(EEZ)·대륙붕 경계획정 협상을 시작하겠다고 밝히자, 중국 외교부는 하루 만에 "중국 해양권익 침해이자 불법·무효"라고 선언했습니다.

1. 70년 금기를 깬 일본, 구축함 수출로 '무기공급국' 선언

2. 정보협정 없이는 구축함도 못 넘긴다 – 신뢰 기반의 핵심

3. "대만 동쪽 바다는 중국 것" – 해양경계 협상에 중국이 발끈한 이유

4. 이미 준동맹 수준 – RAA·ACSA·OSA로 쌓아온 안보 인프라

5. 샹그릴라 대화의 설전 – "신군국주의 vs 평화국가" 담론전

Deep Dive Q&A

2026년 5월 28일 도쿄 아카사카 궁 영빈관에서 일본 총리 다카이치 사나에와 필리핀 대통령 페르디난드 마르코스 주니어가 공동성명을 발표했습니다. 양국은 관계를 "포괄적·전략적 동반자 관계"로 격상하고, 기밀 군사정보 보호협정 협상 개시와 함께 "아부쿠마급(Abukuma-class) 호위함, TC-90 초계기, 레이더 체계의 이전을 가속화한다"고 명시했습니다.아부쿠마급은 1980년대 말부터 1990년대 초 일본 해상자위대가 연안 방어용으로 건조한 호위함 6척으로, 노후화됐지만 필리핀 해군에게는 남중국해에서 중국 해경선에 대응할 수 있는 귀중한 전력입니다. 그러나 진짜 의미는 배 자체가 아닙니다. 일본 다카이치 내각은 2026년 4월 21일 방위장비 이전 원칙을 전면 개편하며 "원칙적으로 완제품을 포함한 모든 방위장비와 기술의 해외 이전을 허용한다"고 선언했습니다. 전후 일본이 수십 년간 지켜온 '전투장비 수출 제한' 원칙이 사실상 무너진 것입니다.미국 워싱턴의 유력 싱크탱크인 전략국제문제연구소(CSIS)는 2026년 분석에서 그동안 일본의 방산 수출 실적이 필리핀에 대한 공중감시 레이더와 초계기 정도에 불과했다고 평가했습니다. 하지만 이제는 다릅니다. 호위함 이전 협의를 본격화하겠다는 것은 일본이 더 이상 제한적 안보 공여자가 아니라 본격적인 무기 공급국으로 나서겠다는 신호입니다. 이는 미·일 동맹의 프레임 안에서 일본이 아시아·태평양 지역의 전면적인 '안보 공급자'로 체질을 전환하고 있음을 시사합니다.두 번째 뇌관은 기밀정보 공유 협정입니다. 일본-필리핀 공동성명은 "기밀 군사정보 보호에 관한 협정 협상을 개시한다"고 밝혔고, 이는 양국 간 안보협력 심화와 상호운용성 증진을 위한 제도적 기반으로 설명되었습니다. 겉으로는 기술적 조치처럼 보이지만, 사실 이것이 없으면 구축함도 레이더도 초계기도 제대로 넘길 수 없습니다.구축함 한 척을 이전한다는 것은 단순히 철 덩어리를 주는 게 아닙니다. 성능 데이터, 운용 매뉴얼, 통신 절차, 정비 기술, 전술운용 정보까지 함께 넘어가야 합니다. 일본-필리핀 국방장관 공동성명은 장비 이전이 "장비 자체뿐 아니라 교육훈련, 유지보수, 운용조정, 정보공유, 이전 장비의 적정관리까지 포함하는 포괄 패키지"라고 명시했습니다. 만약 기밀보호 제도가 없으면 이런 정보가 제3국으로 유출되거나 중국이 입수할 위험이 있어 일본은 본격 이전을 주저하게 됩니다.일본은 이미 미국, 호주, 한국과 비슷한 정보보호협정을 맺었습니다. 이제 필리핀까지 포함되면 일본은 인도태평양 전역에서 군사정보 보호 체계를 공유하는 네트워크의 핵심 노드가 됩니다. 정보협정은 상징이 아니라 실제 방산협력의 신뢰 기반입니다.세 번째이자 가장 폭발적인 뇌관은 해양경계 협상입니다. 일본-필리핀 공동성명은 "배타적경제수역(EEZ)과 대륙붕 경계획정 정식협상을 시작한다"고 밝혔고, 양국은 이를 "유엔해양법협약(UNCLOS)과 국제판례에 따른 법적 확실성 강화"라고 설명했습니다. 그러나 중국은 이 발표가 나온 다음 날인 5월 29일 즉각 반발했습니다.중국 외교부 대변인 마오닝은 정례브리핑에서 "협상 대상 수역은 대만 동쪽에 있으며, 중국 국내법과 국제법, 특히 UNCLOS에 따라 중국도 이 지역에서 EEZ와 대륙붕을 가진다"며 "일본-필리핀의 이른바 해양경계획정 협상은 중국의 해양권익을 심각하게 침해하며 완전히 불법이고 무효"라고 밝혔습니다.일본과 필리핀은 이를 국제법에 따른 기술협상으로 포장했지만, 중국은 이를 중국 권익 침해로 규정했습니다. 해당 수역이 대만 인근이기 때문입니다. 중국 입장에서 대만은 자국 영토이고, 따라서 대만 동쪽 바다도 당연히 중국 해역입니다. 그런데 일본과 필리핀이 중국을 배제한 채 선을 긋겠다고 나선 것입니다.영국 케임브리지 대학 연구는 "남중국해 중재에서 재판소는 해양권원 존재 여부와 경계획정은 구별되는 문제라고 봤지만, 북동부 남중국해의 권원 문제에는 대만의 지위와 주장도 고려될 수 있다"고 지적했습니다. 즉 일본-필리핀 경계획정은 단순한 두 나라 문제가 아니라 중국·대만의 권원 주장과 섬의 효과 문제가 얽힌 복잡한 법리 사안입니다. 이 수역은 향후 대만 유사시 미·일 연합군과 중국 해군이 정면 대치할 수 있는 전략적 요충지이기에, 중국은 법적 선점 효과를 차단하려는 것입니다.이번 발표가 갑작스러운 것은 아닙니다. 일본과 필리핀은 이미 법적·작전적 기반을 차곡차곡 쌓아왔습니다. 2024년 7월 양국은 상호접근협정(RAA)을 체결했고, 일본 외무성에 따르면 이 협정은 2025년 9월 11일 발효되어 이미 여러 훈련에 적용되었습니다. RAA는 일본 자위대와 필리핀군이 서로의 영토에서 훈련하고 재난구호 활동을 할 수 있게 해줍니다.2026년 1월 15일에는 물품·역무상호제공협정(ACSA)도 서명되었습니다. 이제 양국 군대는 방위물자와 군수지원을 상호 제공할 수 있습니다. 또한 필리핀은 2023 회계연도부터 일본의 공적안보지원(OSA) 프로그램 수혜국이 되어 연안 레이더 시스템을 지원받았고, 일본 방위성은 2023년 11월 필리핀 공군에 공중감시 레이더 시스템 첫 인도가 이뤄졌다고 밝혔습니다.일본 국방연구소(NIDS)는 2025년 보고서에서 이런 흐름을 "준동맹의 출현"으로 해석했습니다. 보고서는 "일본과 필리핀은 중국에 대한 위협인식을 공유하면서 '자유롭고 열린 인도태평양(FOIP)' 구상 아래 방산협력, 훈련, 제도화가 누적되어 왔다"고 분석했습니다. 즉 이번 정보보호협정 논의는 갑작스러운 것이 아니라 이미 형성된 군사협력 인프라 위에 얹히는 다음 단계입니다.2026년 5월 31일 싱가포르 샹그릴라 대화에서 일본 방위상 고이즈미 신지로가 중국의 '신군국주의' 비판을 정면으로 반박했습니다. 그는 "생각해 보십시오. 거대한 핵무기와 전략폭격기를 보유한 나라가 있습니다. 일본은 그 어느 것도 갖고 있지 않습니다. 그런데도 일본이 '신군국주의'로 낙인찍힙니다. 이상하지 않습니까?"라고 말했습니다.고이즈미는 일본이 전후 일관되게 국제법과 유엔헌장을 존중해 왔으며 "평화를 사랑하는 국가로서 일본의 과거는 지역과 국제사회로부터 인정받아 왔다. 이 사실은 허위 주장으로 흔들리지 않는다"고 강조했습니다. 그는 또 중국 국방장관 동쥔이 2년 연속 샹그릴라 대화에 불참한 것을 언급하며 "인식 차이와 마찰이 생길 때 필요한 건 상대방 부재 속에서 근거 없는 비난을 반복하는 게 아니라 직접적이고 솔직한 대화다. 일본의 대화의 문은 항상 열려 있다"고 말했습니다.중국 측 대표단은 가만히 있지 않았습니다. 중국 인민해방군 맹샹칭 국방대학 교수 겸 소장은 "군국주의의 독성 유산을 철저히 제거하지 못한 나라가 국제 무대에서 방위협력을 떠들어대는 게 과연 정당한가? 특히 과거 침략당했던 아시아 국가들의 신뢰를 얻을 수 있겠는가?"라고 반박했습니다. 2026년이 극동국제군사재판 개시 80주년이라는 점도 중국이 역사 프레임을 동원하는 배경입니다.이 논쟁은 단순한 수사전이 아닙니다. 정책 층위에서는 일본이 실제로 2026년 4월 장비이전 규정을 크게 완화했고 5월 필리핀과 구축함 이전 논의까지 공개했다는 점에서 전후 일본의 안보정책이 질적으로 변하고 있는 것은 사실입니다. 담론 층위에서는 중국이 이를 역사기억과 결합해 '군국주의' 프레임으로 공격하고, 일본은 이를 '평화국가 일본' 서사로 되받아치는 구조입니다. 한국 역시 이러한 미·중·일의 역학 구도 변화를 예의주시하며 한반도 안보에 미칠 파장을 정밀하게 계산해야 할 시점입니다.A1. 협상 대상 수역이 대만 동쪽에 있기 때문입니다. 중국은 대만을 자국 영토로 간주하므로 대만 동쪽 바다도 당연히 중국 해역이라고 주장합니다. 일본과 필리핀이 중국을 배제한 채 이 수역의 경계를 긋겠다는 것은 중국 입장에서 권원 침해입니다. 게다가 2016년 남중국해 중재에서 필리핀이 승소한 이후, 필리핀은 지속적으로 UNCLOS와 국제판례를 근거로 중국을 압박해 왔습니다. 이번 경계획정 협상도 같은 맥락에서 중국에 대한 법적 포위망 강화로 읽힙니다.A2. 간접적으로는 영향이 있습니다. 일본은 이미 한국과 군사정보보호협정(GSOMIA)을 체결했고, 미국·호주와도 비슷한 협정을 맺었습니다. 이제 필리핀까지 포함되면 일본은 인도태평양 전역에서 정보 공유 네트워크의 핵심 노드가 됩니다. 한국 입장에서는 일본이 정보 허브로 부상하면서 한미일 삼각 안보협력이 더 긴밀해질 수 있지만, 동시에 일본의 지역 영향력 확대를 경계해야 하는 이중적 상황에 놓입니다.A3. 단기적으로는 가능하지만 중장기적으로는 불확실합니다. CSIS 분석에 따르면 일본의 방산 수출 실적은 여전히 제한적이고, 산업 기반도 내수 중심이라 수출 경쟁력이 약합니다. 다만 필리핀처럼 지정학적 필요가 명확하고 일본의 안보 이익과 일치하는 국가에는 OSA(공적안보지원) 같은 정부 재정 지원을 통해 지속적으로 장비를 이전할 가능성이 높습니다. 결국 일본의 방산 수출은 순수 상업적 성공보다는 안보 전략의 연장선에서 진행될 것입니다.