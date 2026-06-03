'최대 승부처' 부산·경남 유권자 표심은…이 시각 투표소

<앵커>



지금부턴 저희가 화면 왼쪽 위에 오늘(3일) 진행된 본투표의 투표율을 띄워서 실시간으로 전달해 드리도록 하겠습니다. 아직 사전투표율이 합산된 수치가 아니라 오늘 한 본투표만 반영된 수치란 점 함께 설명드립니다. 이어서, 마찬가지로 양당이 모두 결과를 예측하기 어렵다고 보는 지역이죠. 이번엔 부산으로 가봅니다.



KNN 옥민지 기자, 거기도 투표 열기가 아주 뜨거울 거 같아요.



<기자>



네, 저는 지금 부산 벡스코에 마련되어 있는 우제2동 제6투표소에 나와 있습니다.



투표가 시작된 지 1시간 정도 지났는데요.



아직은 이른 시간이라 조금 한산한 모습이지만, 투표소를 찾는 유권자들의 발길이 점차 늘어나고 있습니다.



현재 부산과 경남에는 1천835곳의 투표소에서 일제히 투표가 치러지고 있습니다.



지역 유권자는 부산 285만여 명, 경남 277만여 명입니다.



이번 6·3 지방선거는 사전투표 때부터 투표 열기가 뜨거웠는데요.



지난 29일과 30일 진행된 사전투표에서 부산은 21.29%, 경남은 24.64%의 투표율을 기록하면서 역대 지방선거 가운데 가장 높은 수치를 기록했습니다.



부산과 경남은 이번 선거 최대 격전지 중 한 곳으로 꼽히고 있습니다.



부산시장 선거에는 더불어민주당 전재수 후보와 국민의힘 박형준 후보가, 북구갑 보궐선거에선 민주당 하정우 후보와 국힘 박민식 후보, 무소속 한동훈 후보가 접전 양상을 보여 결과를 예측하기 힘듭니다.



경남 역시 더불어민주당 김경수 후보와 국민의힘 박완수 후보가 도지사 자리를 두고 초박빙 접전을 벌이고 있어 막판 지지층 결집이 승부를 가를 것으로 보입니다.



(영상취재 : 오원석 KNN)



KNN 옥민지