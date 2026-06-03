쿠바 전력난에 '수능'도 취소…직항·호텔도 운영 중단

▲ 쿠바 호세 마르티 국제공항

미국의 쿠바 정권에 대한 봉쇄가 강화되고 있는 가운데 쿠바 상황이 악화일로로 치닫고 있습니다.항공사와 호텔 체인이 잇달아 쿠바 내에서 영업을 종료하면서 관광업이 직격탄을 맞은 데다가 전력난에 대학 입학시험(한국의 수능에 해당)이 취소되는 등 교육 영역까지 악영향을 받고 있습니다.2일(현지시간) 쿠바 관영 쿠바데바테에 따르면 스페인 이베리아 항공사는 마드리드-아바나 간 직항 편 운항을 전날부터 전면 중단했습니다.항공사 측은 노선 수요 감소에 대한 대응 차원이라고 설명했습니다.쿠바데바테는 직항 편 취소가 오는 10월까지 지속될 것으로 보인다고 보도했습니다.이에 앞서 캐나다 글로벌 호텔그룹 블루 다이아몬드 리조트도 지난달 29일 쿠바 내에서 모든 영업을 종료하고, 운영을 중단했습니다.호텔 측은 쿠바행 항공편의 감소, 쿠바 현지의 심각한 운영상의 어려움, 호텔 영업 환경의 지속적인 악화 등을 중단 원인으로 꼽았습니다.블루 다이아몬드는 쿠바 전역에서 62개의 호텔·리조트를 운영하며 쿠바 관광 산업을 지탱해 온 외자 기업의 핵심이었습니다.이처럼 쿠바 경제를 지탱해 온 관광 산업의 한 축이 무너지는 가운데, 쿠바의 미래를 책임질 교육계도 파탄 직전 상황까지 내몰리고 있습니다.쿠바 정부는 전력난으로 인해 학기를 조기 종료하고, 대학 입학시험도 최근 취소했습니다.교육부는 연이은 국가 전력망 붕괴와 최대 48시간 지속되는 대규모 정전으로 인해 정상적인 대면 수업이 불가능하다고 판단, 학기를 예정보다 보름 일찍 종료키로 했습니다.또한 올해 대학 입학시험도 치르지 않기로 했습니다.대신 내신 성적만으로 학생들을 선발하기로 했습니다.쿠바데바테는 대학 입학시험을 진행하지 않는 이유에 대해 "이 조치는 미국 정부가 부과한 경제, 금융 및 에너지 봉쇄 강화로 인해 발생하는 물질적, 조직적 어려움과 현재 상황에서 학생들이나 그 가족들이 여행하고 (시험) 과정에 참여하는 데 따르는 어려움을 고려한 것"이라고 보도했습니다.정규 교육 과정이 이처럼 파행 운영되면서 학사 일정 차질은 물론, 학력 저하도 우려되는 상황입니다.UPI통신에 따르면 전력난이 지속된 탓에 대학교들은 이미 지난 2월부터 사실상 휴교 상태에 들어갔습니다.이뿐만 아닙니다.어린 학생들의 상황은 더욱 심각합니다.정전과 경제난 탓에 급식 제공이 중단되고, 식수 펌프가 멈추면서 학부모들이 아이들을 학교에 보내지 않는 '교육 포기' 현상이 속출하고 있습니다.지난 수십 년간 쿠바 정부는 무상교육을 정권의 최고 성과로 여겼으나 이번 전력난으로 '최후의 보루'였던 교육 현장마저 무너지고 있는 것입니다.앤 르메스트르 유네스코 아바나 지부장은 "현재의 에너지 위기로 인해 쿠바의 교육이 위기에 처해 있다"며 "이로 인해 교사와 학생들이 수업에 참여하고 효과적으로 학습하는 것은 물론, 친구들과 정상적인 사회생활을 누리는 것조차 어려워졌다"고 지적했습니다.이어 이번 사태가 한 세대 전체를 위협하고 장기적인 후과(後果)를 초래할 수 있다고 경고했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)