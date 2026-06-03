1. 오늘 6·3 지방선거…접전지 당선자 새벽쯤 '윤곽'



6·3 지방선거 본투표가 전국 1만 4천 곳 넘는 투표소에서 새벽 6시부터 시작됐습니다. 2024년 총선부터 수검표 절차가 추가되면서 접전 지역은 내일(4일) 새벽이 돼서야 당선자 윤곽이 드러날 걸로 예상됩니다.



2. "이재명 정부에 힘을"…"기호 2번에 표를"



공식 선거운동 마지막 날 민주당은 서울 청계광장에서 "이재명 정부 성공을 위해 지방정부도 맡겨달라"며 마지막 지지를 호소했습니다. 국민의힘 장동혁 대표는 서울 종로와 홍대 앞에서 "기호 2번에 투표해 달라"며 시민들을 만나는 일정을 끝으로 유세를 마쳤습니다.



3. "대화 중단, 가짜뉴스"…트럼프 만류에도 공습 지속



레바논 공습을 이유로 이란이 종전 협상을 중단했단 보도를 두고 트럼프 미국 대통령이 가짜 뉴스라면서 대화는 계속되고 있다고 주장했습니다. 트럼프 대통령이 이스라엘과 레바논의 교전은 중단됐다고 선언한 이후에도 이 지역의 무력 공방은 계속되고 있습니다.



4. 폭발 현장 정밀 감식…"CCTV·스프링클러 없어"



대규모 폭발 사고로 5명이 숨지고 2명이 다친 한화에어로스페이스 대전 사업장에서 정밀 현장 감식이 진행됐습니다. 폭발이 벌어진 세척공실 건물 내부엔 CCTV와 스프링클러가 없는 것으로 파악됐습니다.