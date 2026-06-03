뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"운전 중 들이받았다가 194억 배상"…공포의 트럭 정체

심우섭 기자
작성 2026.06.03 08:33 수정 2026.06.03 08:59 조회수
PIP 닫기
최근 운전자들 사이에서 특정 대형 트럭 옆에는 가지 말라는 글이 화제가 되고 있다는데 194억, 어떤 트럭 말하는 건가요?

네, 사고 한 번 나면 수백억씩 물어줄 수 있다 이런 얘기들이 나오면서 운전자들의 관심이 쏠리고 있는데요.

최근 온라인 커뮤니티에는 고가의 반도체 부품을 실은 대형 트럭과 사고가 나면 막대한 손해배상 책임을 질 수 있다는 글이 화제를 모았습니다.

작성자는 특정 브랜드의 트럭이 반도체 부품을 많이 옮기고 그 안에 실린 반도체 부품 하나의 가격이 수십억 원에 달하기 때문에 적재된 물량 전체를 기준으로 하면 손해 규모가 수백억 원에 이를 수 있다고 주장했는데요.

이 때문에 일부 고속도로 구간에서는 관련 물류 차량을 피하라는 조언까지 등장했습니다.

다만 이 같은 일이 벌어질 가능성은 희박한데요.

실제 사고가 발생하더라도 부품 전체를 교체하는 경우는 드물고 과실 비율과 손상 범위, 보험 적용 여부 등을 종합적으로 따져 배상 규모가 결정되기 때문입니다.

전문가들은 과장된 소문에 휘둘릴 필요는 없지만 일단 대형 화물차 주변에서는 항상 안전거리를 확보하는 것이 사고 방지에 중요하다고 조언했습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
심우섭 기자 사진
심우섭 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지