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[날씨] 푹푹 찌는 한여름 선거…서울·대구 최고 32도

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작성 2026.06.03 01:10 조회수
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선거 날인 오늘 내륙을 중심으로 30도를 웃도는 더위가 나타나겠습니다.

서울 낮 기온이 32도로 어제(2일)만큼 덥겠고요.

남부 지방도 대구가 32도까지 오르겠습니다.

오후 한때 강원과 충북, 남부 내륙에는 소나기 오는 곳도 있겠습니다.

양은 강원 내륙과 산지에 5에서 40, 그 밖의 지역은 5에서 20mm 정도입니다.

내일 내륙 하늘 표정은 무난하겠는데요.

다만 오후 한때 오존 농도가 대부분 지역이 높아질 것으로 보여서 오후 2시부터 5시 사이에는 야외 활동을 가급적 피하시는 게 좋겠습니다.

또 오늘까지 남해안과 제주 해안가로는 강한 너울성 파도가 밀려들어와 해안가 안전 사고에 주의하셔야겠습니다.

낮 기온은 서울과 춘천, 대구가 32도까지 오르겠고 동해안은 30도를 밑도는 곳이 많겠습니다.

주 후반에는 비 소식이 있어서 더위가 다소 누그러지겠는데요.

특히 목요일에는 전국 내륙에 소나기 예보가 있는데 중부 내륙을 중심으로 강하게 내릴 수 있어 주의해 주셔야겠습니다.

(남유진 기상캐스터)
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