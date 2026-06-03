[날씨] 푹푹 찌는 한여름 선거…서울·대구 최고 32도

선거 날인 오늘 내륙을 중심으로 30도를 웃도는 더위가 나타나겠습니다.



서울 낮 기온이 32도로 어제(2일)만큼 덥겠고요.



남부 지방도 대구가 32도까지 오르겠습니다.



오후 한때 강원과 충북, 남부 내륙에는 소나기 오는 곳도 있겠습니다.



양은 강원 내륙과 산지에 5에서 40, 그 밖의 지역은 5에서 20mm 정도입니다.



내일 내륙 하늘 표정은 무난하겠는데요.



다만 오후 한때 오존 농도가 대부분 지역이 높아질 것으로 보여서 오후 2시부터 5시 사이에는 야외 활동을 가급적 피하시는 게 좋겠습니다.



또 오늘까지 남해안과 제주 해안가로는 강한 너울성 파도가 밀려들어와 해안가 안전 사고에 주의하셔야겠습니다.



낮 기온은 서울과 춘천, 대구가 32도까지 오르겠고 동해안은 30도를 밑도는 곳이 많겠습니다.



주 후반에는 비 소식이 있어서 더위가 다소 누그러지겠는데요.



특히 목요일에는 전국 내륙에 소나기 예보가 있는데 중부 내륙을 중심으로 강하게 내릴 수 있어 주의해 주셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)