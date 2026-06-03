사상 첫 AI 개표 방송…실시간 분석·당선확률까지

<앵커>



저희 SBS는 사상 처음으로 생성형 AI를 활용한 미래형 개표 방송을 선보입니다. SBS와 오픈AI, 그리고 서울대 김용대 교수팀이 함께 실시간 데이터 분석으로 빠르고 정확한 선거 정보와 분석을 전할 예정입니다.



유수환 기자의 보도입니다.



<기자>



SBS 국민의 선택이 이번에는 생성형 AI 기술로 또 한 번 앞서갑니다.



정구희 SBS 과학전문기자가 'AI 상황실'에서 선거 방송에 특화된 챗GPT와 대화하며 실시간 개표 데이터를 분석합니다.



[현재 시간 서울 지역의 총투표율을 알려주세요. (네, 알겠습니다.)]



과거 선거 데이터와 비교는 물론 진행 중인 개표 상황의 특징을 짚어주고 언제쯤 당선자가 나올지 관련 자료도 뽑아줍니다.



[제이슨 권/오픈AI CSO (최고전략책임자) : 한국의 지방 선거에서 SBS와 협력해 선거 정보를 국민들이 더 쉽고 편리하게 접하고 이해할 수 있도록 지원할 예정입니다.]



명확한 데이터 범위 지정과 오픈AI의 안전 가드레일 기술로 AI의 오류 가능성을 차단하고 정확도는 높였습니다.



그간 높은 적중력을 보여온 SBS의 당선 예측 시스템도 한층 강력해졌습니다.



국내 최고 통계 전문가가 생성형 AI 기술을 활용해 당선 확률 모델을 업그레이드했습니다.



이번 SBS 선거방송의 슬로건, "틈을 메우다, 내 삶을 채우다"를 시각화 한 AI 아티스트의 특별한 영상도 준비돼 있습니다.



16개 광역단체장과 교육감, 주요 재보궐지역 결과를 미리 가늠해 볼 수 있는 지상파 3사 공동 출구 조사도 발표합니다.



[이찬복/입소스 본부장 : 과거 지방 선거와 비교할 때 접전 지역이 많아졌기 때문에 출구 조사와 사전 투표 전화 조사를 확대 강화하여 정확한 예측을 진행하고….]



출구조사 결과는 저녁 6시 투표 종료와 함께 SBS에서 확인할 수 있습니다.



(영상취재 : 이병주, 영상편집 : 전민규)