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이스라엘·레바논 워싱턴서 회담재개…미 중재로 이틀간 평화협상

전형우 기자
작성 2026.06.02 23:22 조회수
이스라엘·레바논 워싱턴서 회담재개…미 중재로 이틀간 평화협상
▲ 현지시간 2일 이스라엘 북부 레바논 국경 지대에 이스라엘 군인들이 집결해 있다.

이스라엘과 레바논이 2일(현지시간) 미국 워싱턴 DC에서 직접 대화를 재개했다고 AFP 통신이 보도했습니다.

수교하지 않은 이들 국가가 직접 대화하는 것은 네 번째로, 이번 협상은 미 국무부 청사에서 이틀간 진행된다고 AFP는 전했습니다.

이스라엘과 레바논의 친(親)이란 무장정파 헤즈볼라의 무력 충돌은 막바지에 이른 것으로 관측되는 미-이란 종전 협상의 변수로 돌출했습니다.

이란 측은 이스라엘의 레바논 공격을 휴전 위반으로 간주하고 미국과의 대화를 중단하기로 했다고 이란 매체가 보도했습니다.

이에 도널드 트럼프 미 대통령은 전날 이스라엘·헤즈볼라와 각각 소통해 교전을 멈추도록 했다면서 양측이 항구적인 평화 협정에 도달하기를 바란다고 소셜미디어를 통해 밝혔습니다.

이스라엘과 레바논은 지난 4월 미국의 중재하에 휴전 합의를 했지만 이후 교전이 지속되면서 중동 정세의 불안 요인으로 작용해왔습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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