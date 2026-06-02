뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

트럼프, 사모펀드출신 주택금융청장을 국가정보국장 대행에 기용

전형우 기자
작성 2026.06.02 23:05 조회수
트럼프, 사모펀드출신 주택금융청장을 국가정보국장 대행에 기용
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 국가정보국(DNI) 국장 대행에 윌리엄 펄티(38) 연방주택금융청(FHFA) 청장을 임명한다고 2일(현지시간) 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 트루스소셜에 올린 글에서 펄티 청장을 DNI 국장 대행에 임명한다고 밝히면서 "윌리엄은 미국의 가장 민감한 사안인 시장의 안전성과 건전성을 관리하는 데 깊이 있는 경험을 갖췄다"고 평가했습니다.

트럼프 대통령은 또 펄티가 FHFA 청장과 미국의 양대 주택금융공사인 패니메이·프레디맥 의장직을 계속 수행할 것이라고 덧붙였습니다.

사모펀드 출신의 펄티 대행은 작년 트럼프 2기 출범과 함께 FHFA 청장에 기용된 이후 러티샤 제임스 뉴욕주 법무장관, 애덤 시프 연방 상원의원(캘리포니아·민주), 리사 쿡 연방준비제도(Fed·연준) 이사 등에 대한 주택담보대출(모기지) 사기 혐의 고발을 주도했습니다.

이들은 정치·정책 면에서 도널드 트럼프 대통령의 '반대편'에 있는 인물이어서 이들에 대한 수사와 고발, 기소 등을 트럼프 대통령의 정적에 대한 보복 프레임으로 보는 이들이 적지 않았습니다.

지난달 말 털시 개버드 국장이 사의를 표하면서 DNI 국장직은 공석이 되게 됐습니다.

정보 분야 비전문가이자 '트럼프 충성파'로 분류되는 펄티가 미국의 정보당국을 총괄하는 역할을 그것도 겸임 형식으로 하는 데 대해 논란의 소지가 없지 않을 것으로 보입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
전형우 기자 사진
전형우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지