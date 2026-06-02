이란 호르무즈 관리청 "한 달간 유조선 등 300여 척 통항 허가 신청"

▲ 호르무즈 해협, 선박들

호르무즈 해협 통항을 관리한다는 명분으로 이란 정부가 설립한 페르시아만해협청(PGSA)은 지난 한 달간 선박 300여 척이 해협 통과 허가를 신청했다고 1일(현지시간) 밝혔습니다.PGSA는 이날 SNS에 "4월 하순 PGSA의 활동이 시작된 이래 이란과 관계없는 300척 이상의 선박이 호르무즈 해협 안전 통항을 위한 허가를 얻기 위해 정보를 제출했다"고 발표했습니다.통항 허가를 신청한 선박을 종류별로 보면 유조선이 42%로 가장 많았고 벌크선 27%, 컨테이너선 11%, 액화천연가스(LNG) 운반선이 8%였다고 PGSA는 집계했습니다.또 출항(걸프해역에서 오만만으로 나가는 선박) 선박이 전체 신청의 77%였고 출항 선박의 주요 목적지는 아시아 지역으로, 특히 중국과 인도가 많았다고 설명했습니다.입항 선박의 주요 목적지는 아랍에미리트(UAE) 34%, 카타르 31%, 이라크 17% 순이었습니다.PGSA는 "이란이 공표한 정책에 따라 PGSA는 적대국 선박에 대한 통항 허가는 발급할 수 없으며 전쟁으로 인한 제한 상황에서 우방국 관련 선박의 통항을 우선으로 한다"고 강조했습니다.이란 이슬람혁명수비대 해군은 지난달 하순부터 하루 30척 안팎의 선박이 호르무즈 해협을 통항했다는 수치를 매일 발표하고 있습니다.