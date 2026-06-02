정청래, 서울 청계광장서 유세 피날레…한병도, 전북서 총력전

▲ 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 2일 강원 영월군 영월읍 농협사거리에서 우상호 강원도지사 후보·박선규 강원 영월군수 후보 지원 유세를 펼치고 있다.

민주당은 6.3 지방선거 공식 선거운동 마지막 날인 오늘(2일) 격전지에서 막판 총력전을 벌였습니다.당내 투톱인 정청래 총괄 상임선거대책위원장과 한병도 공동 상임선대위원장은 선거를 하루 앞둔 오늘 강원·수도권과 전북을 나눠서 민심을 공략했습니다.정 위원장은 지선 최대 승부처인 서울에서, 한 위원장은 격전지가 된 텃밭 전북에서 유세 마침표를 찍습니다.두 곳 모두 패배 시 당에 상당한 타격이 예상되는 '전략적 요충지'입니다.정 위원장은 오늘 강원도 중에서도 보수세가 비교적 강한 기초단체를 찾아 후보들을 '핀셋' 지원했습니다.그는 정오쯤 강원도 정선에서 최승준 정선군수 후보의 유세를 지원한 데 이어 영월에서 우상호 강원지사 후보, 박선규 영월군수 후보와 함께 유세전을 이어갔습니다.정 위원장은 유세차에 올라 "이재명 대통령에게 힘을 실어드리는 선거인만큼 기호 1번 민주당 후보에게 투표해달라"고 호소했습니다.그러면서 이명박·박근혜·윤석열 전 대통령을 '감옥 3인방'이라고 재차 칭하며 "대한민국 국가 정상화와 일 잘하는 지방정부를 위해서 이 감옥 3인방이 아무리 해도 소용없다는 것을 보여줘야 한다"고 목소리를 높였습니다.정 위원장은 선거운동 마지막 일정으로 서울 청계광장을 찾습니다.대한민국 수도이자 이번 지선 핵심 승부처인 서울의 중심부에서 유세를 마무리하는 겁니다.그는 이곳에서 이재명 정부와 호흡을 맞춰 서울을 발전시킬 사람이 자당의 정원오 서울시장 후보라고 강조하는 한편 국민의힘 오세훈 후보의 '실패한 시정'을 심판해달라는 메시지를 앞세워 지지를 당부할 것으로 보입니다.이에 앞서 정 위원장은 국회에서 대국민 기자회견을 통해 "부정부패·국민 분열·내란 정당 국민의힘을 심판해달라"며 유권자들에게 한 표를 호소하기도 했습니다.한병도 공동 상임선거대책위원장은 오늘 이원택 전북지사 후보와 온종일 동행하며 집중 유세전에 나섰습니다.오늘 오전 익산 노인종합복지관 방문을 시작으로 현대자동차 전주공장, 완주 전북혁신도시, 국립한국농수산대학교 일대를 돌며 이 후보에 대한 지지를 호소했습니다.오늘 저녁에는 전주 시내 중심가에 있는 풍남문 광장에서 이 후보, 조지훈 전주시장 후보와 합동 유세전을 펴며 선거운동을 마무리합니다.한 위원장은 오늘 오전 원내대책회의에서 "여러분의 한 표로 이재명 정부의 성공을 완성해달라"며 "민주당은 오늘 24시까지 끝까지 낮은 자세와 겸손한 태도로 선거에 임하겠다"고 말했습니다.이어 오후에는 전북도의회에서 기자회견을 열고 "이 후보가 전북지사가 되면 민주당은 이원택의 '예산 보증 수표'가 되겠다"며 "전북을 살리고, 도민의 자존심을 세울 진짜 일꾼은 이 후보"라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)