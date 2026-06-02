트럼프 '교전 중단' 선언 후에도…이스라엘·헤즈볼라 무력 공방

▲ 이스라엘군의 남부 레바논 공습

도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 레바논 친이란 무장 정파 헤즈볼라 간 교전 중단을 중재했다고 선언한 이후에도 양측간 무력 공방이 이어졌습니다.레바논 국영 통신(NNA)에 따르면 1일(현지시간) 밤 마르와니예, 시디킨, 야테르, 만수리 등 레바논 남부의 여러 마을에 이스라엘의 공습이 가해졌으며, 데빈 마을에서는 매우 격렬한 폭발이 있었습니다.또 2일 오전에는 남부 소도시 토울에서 이스라엘이 차량을 공습해 화재가 발생했습니다.이스라엘군은 그러나 레바논 남부 공습에 대해 언급하지 않고 있습니다.다만 이스라엘군은 2일 새벽 헤즈볼라가 자국 북부 사페드를 향해 로켓 2발을 발사하면서 경보가 울렸고, 이후 방공망을 동원해 요격했다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 1일 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리, 헤즈볼라 측과 통화했다면서 앞으로 양측이 서로를 공격하지 않기로 했다는 글을 트루스소셜에 올렸습니다.이후 주레바논 미국 대사관은 헤즈볼라 측이 미국의 '상호 공격 중단' 제안을 수용하기로 했다고 전했습니다.반면, 네타냐후 총리는 성명을 통해 "오늘 저녁 나는 트럼프 대통령에게 만약 헤즈볼라가 우리 도시와 시민에 대한 공격을 멈추지 않으면, 이스라엘이 베이루트의 테러 목표물을 공습할 것이라고 말했다"고 밝혔습니다.또 그는 레바논 남부에서 진행 중인 이스라엘군의 작전은 계획대로 전개할 것이라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)